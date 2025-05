UFC로 가는길, 상하이 격전 예약한 코리안파이터 5명

UFC 제공

5월 22일 목요일

에피소드 1

1경기 논토너먼트 스트로급: 펑샤오찬(중국‧10승 3패) vs 마츠다 아리사(일본‧6승)

2경기 플라이급: 야마우치 와타루(일본‧7승 1패) vs 남스라이 바트바야르(몽골‧7승 1패)

3경기 페더급: 나카무라 케이이치로(일본‧5승 1패) vs 박어진(한국‧9승 1무 1패)

4경기 플라이급: 인솨이(중국‧17승 5패) vs 요시다 카이(일본‧6승 1패)

5경기 페더급: 세바스찬 살레이(호주‧8승 1패) vs 바얼겅 제러이스(중국‧19승 6패)

에피소드 2

1경기 논토너먼트 라이트급: 아지즈 하이다로프(타지키스탄‧21승 6패) vs 맨셔 케라(인도‧8승)

2경기 플라이급: 리오 티르토(인도네시아‧8승) vs 애런 타우(뉴질랜드‧9승 1패)

3경기 페더급: 아오이 진(일본‧14승 1무 5패) vs 윤창민(한국‧7승 1무 2패)

4경기 플라이급: 아구라리(중국‧12승 1패) vs 므리둘 사이키아(인도‧8승)

5경기 페더급: 리카이원(중국‧14승 6패) vs 서동현(한국‧7승 1무 2패)

5월 23일 금요일

에피소드 3

1경기 논토너먼트 웰터급: 사토 쇼고(일본‧6승) vs 키트 캠벨(호주‧14승 7패)

2경기 라이트급: 잭 베커 (호주‧13승 5패) vs 박재현(한국‧7승 3패)

3경기 밴텀급: 이토 쿠야(일본‧17승 1무 8패) vs 심카이숑(싱가포르‧6승 1패)

4경기 라이트급: 런야웨이(중국‧8승 3패) vs 데니 다파(인도네시아‧6승 1패)

5경기 밴텀급: 쑤랑랑보(중국‧8승 3패) vs 피터 대니소(태국‧8승 3패)

에피소드 4

1경기 밴텀급: 이무라 루이 (일본‧12승 4패) vs 응이엠 반 이(베트남‧5승 1패)

2경기 라이트급: 김상욱(한국‧11승 3패) vs 카미야 다이치(일본‧6승)

3경기 밴텀급: 장칭허(중국‧16승 1무 7패) vs 로렌스 루이(뉴질랜드‧5승 1패)

4경기 라이트급: 에페비가 야닉 유지(일본‧11승) vs 돔 마르 판(호주‧6승 2패)

5경기 RTU 시즌3 페더급 결승: 주캉제(중국‧20승4패) vs 시에빈(중국‧13승4패)

'천재 1호' 박재현'코리안 좀비' 정찬성의 제자 박재현은 에피소드 3 제2경기에서 전 이터널 MMA 라이트급 챔피언 잭 베커(32‧호주)와 마주한다. 베커(13승 5패)는 UFC 웰터급 챔피언 잭 델라 마달레나의 팀메이트로 주짓수 블랙벨트다.시즌2에 이어 두 번째로 ROAD TO UFC에 도전하는 전 AFC 라이트급 챔피언 박재현(7승 3패)은 레슬링이 뛰어난 그래플러다. 그는 "레슬링도, 타격도 내가 더 낫다. 무난하게 이길 것이다"고 확신했다.한편 이번 대회에서는 미뤄졌던 ROAD TO UFC 시즌 3 페더급 결승전이 진행된다. 주캉제(29‧중국)와 시에빈(27‧중국)은 UFC 계약을 걸고 최종 결전을 벌인다. 추가 기회를 제공하기 위해 3개의 논토너먼트 경기도 열린다.ROAD TO UFC 시즌 4 오프닝 라운드는 오는 5월 22일과 23일 오후 8시에 tvn SPORTS와 TVING을 통해 중계된다. 오후 10시에 첫 번째 에피소드가 끝나고 두 번째 에피소드가 이어진다.