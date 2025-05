20주년 맞은 인천 '펜타포트'... 영국 최고의 래퍼도 합류

The Orchard Enterprises

리틀 심즈(Little Simz)의 정규 4집2021년 리틀 심즈가 발표한 네번째 정규 앨범 < Sometimes I Might be Introvert >는 그 해 최고의 앨범 중 하나라는 극찬을 받았다. 다양한 장르를 차용한 이 앨범에서 리틀 심즈는 수려한 랩으로 아프리카계 여성의 정체성과 내면적 고백을 풀어 나갔다. 이 앨범을 통해 2022 영국 브릿 어워드 신인상과 머큐리 상(Mercury Prize)를 받았다. 특히 최근 내한공연을 펼친 콜드플레이의 노래 'WE PRAY'에 피쳐링했으며, 방탄소년단의 리더 RM의 솔로 2집 < Right Place, Wrong Person >의 수록곡 'Domodachi'에서 랩을 보탰다.리틀 심즈는 힙합 음악을 기반으로 재즈와 알앤비, 일렉트로니카 등 다양한 장르를 실험하는 아티스트다. 지난해 영국 글래스톤베리에서는 메인 스테이지의 서브 헤드라이너를 맡았다. 음악성 뿐 아니라 공연과 무대 매너에서도 높은 평가를 받는 아티스트인만큼, 락 페스티벌에서도 높은 호응을 끌어낼 가능성이 높다.이외에도 일본의 독보적인 싱어송라이터 카네코 아야노가 이끌고 있는 밴드 kanekoayano가 출연한다. 카네코 아야노는 서정적인 멜로디와 파괴적인 사운드를 두루 갖춘 아티스트로서, 지난 해 아시안 팝 페스티벌에서도 많은 음악팬들의 극찬을 이끌어냈던 바 있다. 마니아층을 보유하고 있는 일본 밴드 브랜디 센키(Brandy Senki)도 출연한다.국내 밴드로는 2022년 펜타포트의 헤드라이너(간판 공연자)이자 수많은 히트곡을 남긴 한국 대표 밴드 자우림, 올해 데뷔 30주년을 맞는 펑크의 아이콘 크라잉넛, 그리고 '챠우챠우', '고백', '항상 엔진을 켜둘게' 등 수많은 명곡을 낳은 델리스파이스의 김민규 등 한국 록을 대표하는 베테랑들이 대거 추가되었다. 이외에도 질주하는 펑크 록을 선보이는 극동아시아타이거즈, 거문고와 공격적인 보컬의 조화가 인상적인 밴드 카디, 오랜만에 재결합한 데카당, 이국적인 분위기의 싸이키델릭을 선보이는 오마르와 동방전력 등이 이름을 올렸다. 헤드라이너 급의 밴드인 자우림이 일요일 서브 헤드라이너 자리에 적혀 있는만큼, 밝혀지지 않은 마지막 헤드라이너의 무게감에 대한 기대 역시 커지고 있다.올해 20주년을 맞는 앞서 펜타포트는 브릿팝의 전설 펄프(Pulp), 일본 록의 아이콘 아시안 쿵푸 제너레이션(ASIAN KUNG FU GENERATION) emdd의 헤드라이너, 그리고 혁오 X 선셋 롤러코스터, 인디팝 스타 비바부비(Beabadoobee) 등이 포함된 1차 라인업을 발표하면서 음악 마니아들의 찬사를 받았다. 정가의 10% 가격으로 할인된 인천 펜타포트 락 페스티벌의 '마니아 티켓'은 오후 2시 인터파크, 티켓링크, 네이버, 29CM, KB 페이 등을 통해 판매되었고 30분 만에 매진되었다. 펜타포트는 오는 5월 23일 3차 라인업을 발표하면서 '밴드 붐'에 화답할 예정이다.