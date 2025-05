베네수엘라가 무너지지 않은 비결, '여기'에 있다

티에르 데론

꼬무나를 운영하는 베네수엘라 민중들베네수엘라 민중들은 지역의 정치, 경제, 문화 모든 부문을 조직운영하며 스스로 지역을 운영할 수 있다는 사실을 깨달았다. 꼬무나에서 내세우는 지역정책은 지역주민들의 정서와 실정을 반영하고 이들과 민주주의적으로 합의한 뒤 실행된다. 민주주의적인 합의를 위해 투표가 이뤄지기도 하며, 사업 담당 책임자들이 직접 한 가구씩 방문하며 추진할 정책과 사안에 대해 설명하고 설득한다. 지역주민들은 꼬무나의 모든 정책과 진행 상황을 알고 공유하며 이에 적극적으로 참여한다. 한마디로 베네수엘라 민중들은 전부 각자 자기 지역정권 '꼬무나'의 주인이자 주체다.베네수엘라는 미국의 대경제봉쇄·제재로 극심한 경제공황, 하이퍼인플레이션을 겪었다. 미국이 뒤에서 조종한 반정부시위와 반정부쿠데타로 이중정부 상태에 놓였다. 미국은 베네수엘라 민중 90%가 지지하고 창출한 권력인 마두로 정권을 전면 부정하며 미제국주의대리세력인 과이도 임시정부를 공식정부로 인정했다. 그럼에도 베네수엘라는 무너지지 않았다. 왜일까?'for the people, by the people', '민중을 위한, 민중에 의한' 정부가 세워져 있기 때문이다. '꼬무나'의 힘이다. '민중권력'의 힘이다. 베네수엘라 민중들은 자신들에게 직접 권력을 쥐어준 차베스를 잊지 않으며 차베스가 남긴 유훈인 '꼬무나'를 잊지 않는다. 차베스의 유언은 '꼬무나 아니면 전무(Comuna o nada)'다. 베네수엘라 민중들은 어떻게 이 위기를 이겨내고 있을까? 다수의 민중이 어떻게 직접 권력을 쥐고 정치를 운영할 수 있을까? 이 모든 답은 <베네수엘라는 어떻게 산을 옮겼나> 영화에 담겨 있다.