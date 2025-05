레전드 무대, 왜 안갔을까 ... '건지 앤 로지스' 공연 놓치고 깨달은 것

▲지난 5월 1일 인천 송도달빛축제공원에서 열린 건즈 앤 로지스의 내한 공연 Guns N' Roses

예정된 시작 시간은 오후 7시였는데, 38분이 지나도록 건즈 앤 로지스가 무대에 오르지 않았다는 소식을 커뮤니티에서 전해 듣고 "그러면 그렇지. 안 가길 잘 했다"고 씨익 웃었다. 건즈 앤 로지스는 2009년 첫 내한 당시 예정된 시간보다 2시간 20분 늦게 공연을 시작했던 바 있다. 그리고 이 알량한 감정은 이윽고 짙은 후회와 부러움으로 바뀌었다. 건즈 앤 로지스가 불후의 명곡 'Welcome To The Jungle'을 연주하며 무대 위에 등장하는 영상을 보는 순간 "이 공연에 가지 않은 것은 큰 실수"임을 깨달았다.



트레이드 마크인 긴 중절모와 선글라스 차림으로 등장한 슬래쉬는 블루지한 기타 연주로 좌중을 압도했다. 중후한 모습으로 등장한 액슬 로즈는 2시간 20분 내내 고군분투했다. 예전의 힘과는 비할 수 없으나, 날카로움을 간직한 목소리로 노래를 불렀다. 이따금 80년대로 돌아간 듯한 금속성의 목소리를 들려주기도 했으며, 무대 매너 역시 정열적이었다. 피아노 앞에 앉아서 대곡 'November Rain'을 부르기도 했는데, 이는 비바람이 지나간 날씨와 완벽하게 어우러졌다.



건즈 앤 로지스의 공연을 여러 차례 본 지인들 역시 "지난 10년간 액슬 로즈가 들려준 최고의 라이브"라는 찬사를 거듭했다. 액슬 로즈가 힘에 부칠 때마다 슬래쉬가 화려한 연주로 공연을 끌어나가는 콤비 플레이 역시 압권이었다. 슬래쉬는 오히려 나이가 들수록 더욱 높은 수준의 기술을 연마한 기타리스트다.



중년 팬부터 10대 팬까지, 다양한 세대의 록 팬으로 채워진 관객들은 이들이 연주하는 전설적인 레퍼토리에 열광하고 기타 리프를 따라 불렀으며 '슬램'도 마다하지 않았다. (이 공연이 열린 인천 송도달빛축제공원은 매년 인천 펜타포트 록 페스티벌이 열리고 있는 부지이기도 하다.) 밥 딜런의 노래를 리메이크한 버전인 'Knockin' On Heaven's Door'를 연주할땐 관객들이 스마트폰 플래쉬라이트로 별빛의 바다를 만들었다.



역사상 가장 위대한 기타 리프로 유명한 'Sweet Child O' Mine', 그리고 'Nighttrain', 엔딩곡 'Paradise City'의 감동과 함께 공연은 마무리되었다. 전성기를 떠나보낸 환갑 록스타의 무기력함이 아니라, 젊음을 간직한 전설의 품격을 영상으로나마 확인했다. 팬데믹의 종식 이후 '밴드 붐'이 일고 있는 지금, 공룡 밴드의 공연은 역사 교과서와도 같은 가치를 지닌다. '건즈'의 시대를 지나온 중년들에게는 향수를 자극하며, MZ 음악 팬들에게는 겪어본 적 없는 시대의 편린을 선사할 수 있기에 그렇다.



인천에서 전해져 온 친구들의 환희를 접하면서 느낀 나름의 교훈을 전한다. 갈까 말까 주저가 될 때는 일단 가기를 추천한다. 가지 않고 후회하는 것보다, 현장에서 실망을 경험하는 것이 더 가치 있는 일이다. 머지않은 시일 내에 건즈 앤 로지스를 한국에서 다시 만날 수 있기를 바란다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고