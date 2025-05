'고척 강자' 무너졌지만, 한화엔 '해결사' 이 사람 있었다

한화이글스

한화의 10연승 행진의 주역인 문현빈하지만 이번엔 한화 타선이 팀을 10연승으로 이끌어주었다. 한화 타선은 장단 13안타 3사사구로 무려 7점을 뽑아냈다. 중심에는 한화의 해결사 문현빈이 있었다.문현빈은 3번 지명타자로 선발 출장해 5타석 3타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점으로 중심 타선에서 힘을 보탰다.1회 첫 타석부터 문현빈은 키움 선발 하영민의 초구 직구에 몸을 맞으며 출루에 성공했다. 이어서 폭투가 나오자 2루까지 진루하며 득점권 주자까지 되었다. 하지만 후속타자 노시환이 삼진으로 물러나며 득점에는 연결되지 못했다.3회 두 번째 타석에서는 1사 1, 2루 상황에서 키움 선발 하영민의 3구 포크볼을 공략해 1타점 적시타를 쳤다. 스코어는 1 vs 2. 하지만 노시환과 채은성이 모두 삼진으로 물러나며 추가점에는 실패했다.5회 세 번째 타석에서는 2사 주자 없는 상황에서 키움 선발 하영민으로부터 3구 삼진을 당하고 말았다. 3 vs 4로 지고 있는 7회 네 번째 타석에서는 1사 2, 3루 상황에서 키움 투수 윤현의 초구를 공략해 1타점 희생 플라이를 기록했다. 스코어는 4 vs 4 동점.9회 마지막 타석에서도 문현빈의 좋은 타격감은 이어졌다. 키움 투수 주승우의 초구 포크볼을 공략해 우측 담장을 넘기는 역전 솔로포를 친 것이다. 스코어는 5 vs 4. 이후 후속타자들이 2점을 더 뽑아내며 7 vs 4까지 달아났다. 비록 9회말에 키움 이주형으로부터 솔로포를 맞았으나 더 이상의 실점 없이 경기를 마무리 지었다.