콜드플레이도 팬 자처한 전설, 펜타포트 온다

유니버설뮤직코리아

큰사진보기 ▲혁오 X 선셋 롤러코스터의 합작 앨범 두루두루 아티스트 컴퍼니

한국 밴드 혁오와 대만 대표 밴드 선셋 롤러코스터의 프로젝트 그룹 '혁오 x 선셋 롤러코스터' 역시 펜타포트 무대에 오른다. 이들은 지난해 발표한 프로젝트 앨범 , 그리고 높은 수준의 단독 공연으로 음악 마니아들의 찬사를 두루 받았다. 혁오가 펜타포트 무대에 오르는 것은 2018년 이후 7년 만이기도 하다.



'얼터너티브 케이팝' 그룹으로 일컫는 바밍 타이거 역시 다시 펜타포트 무대를 찾는다. 힙합과 일렉트로니카, 록, 재즈 등 장르를 가리지 않는 이들의 자유로운 문법은 영국 글래스톤베리, 일본 후지록 페스티벌 등 세계적인 무대가 그들을 찾게 만들었다. 특히 이번 펜타포트에서 바밍 타이거는 페스티벌에서 좀처럼 보여주지 않았던 '밴드 셋'으로 무장한 채 무대에 오를 예정이다.



'인산인해' 락 페스티벌, 올해도 밴드 붐 계속 될까?



큰사진보기 ▲'인천 펜타포트 락 페스티벌 2025'의 1차 라인업 인천시

올해 펜타포트에서도 다양한 장르의 국내 인디 뮤지션들이 무대에 오른다. 지난해 발표한 <천사 인터뷰> 앨범으로 높은 평가를 받은 싱어송라이터 김뜻돌, 한국을 넘어 동남아시아에서도 큰 사랑을 받고 있는 신스팝 밴드 아도이, 최근 콜드플레이의 내한 공연에서 오프닝 공연을 장식하는 등 상승세를 입증한 Z세대 락스타 한로로 역시 팬들을 만난다.



올해 한국대중음악상에서 올해의 음반상과 최우수 모던록 음반상을 받는 것은 물론 "싱글은 앨범이 아니다"라는 명언을 남긴 단편선 순간들, 지난해 펜타포트가 주최하는 경연 '펜타 슈퍼루키'에서 대상을 받은 밴드 다양성 등의 아티스트 역시 펜타포트 무대에 설 준비를 마쳤다.



정통 국악 아티스트이자, 신스팝과 록 등 다양한 장르를 시도하는 싱어송 라이터이기도 한 소리꾼 송소희 역시 첫 펜타포트 무대에 오른다. 한국 인디 신의 거목인 '3호선 버터플라이', 브릿팝과 매드체스터 음악의 한국화를 보여준 밴드 '바이바이 배드맨'의 복귀 역시 반갑다.



코로나 이전과 이후의 페스티벌 시장은 눈에 띄게 다르다. 특히 펜타포트는 그중에서도 손꼽힐 만큼의 변화를 맞이한 대표적인 페스티벌이다. 코로나 이전에는 헤드라이너의 공연도 여유롭게 볼 수 있었다면, 지금은 낮 시간대에도 행사장에서 발을 디디기 어려울 만큼 인산인해를 이룬다. 올해는 어떨까.



지난 4월 18일 판매된 블라인드 티켓(출연자를 공개하지 않은 상태에서 판매하는 티켓)은 3분만에 매진되었다. 4월 30일 오후 2시에 판매된 얼리버드 티켓 역시 판매와 동시에 매진되었다. '락 페스티벌의 붐'은 올해에도 현재진행형일 전망이다.





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 펜타포트 펜타포트락페스티벌 펄프 아시안쿵푸제너레이션 혁오 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 이현파 (hyunpa2) 내방 구독하기 대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람 이 기자의 최신기사 '토스'가 준비한 콘서트, 아티스트의 속내 듣는다 혁오 X 선셋 롤러코스터의 합작 앨범한국 밴드 혁오와 대만 대표 밴드 선셋 롤러코스터의 프로젝트 그룹 '혁오 x 선셋 롤러코스터' 역시 펜타포트 무대에 오른다. 이들은 지난해 발표한 프로젝트 앨범 , 그리고 높은 수준의 단독 공연으로 음악 마니아들의 찬사를 두루 받았다. 혁오가 펜타포트 무대에 오르는 것은 2018년 이후 7년 만이기도 하다.'얼터너티브 케이팝' 그룹으로 일컫는 바밍 타이거 역시 다시 펜타포트 무대를 찾는다. 힙합과 일렉트로니카, 록, 재즈 등 장르를 가리지 않는 이들의 자유로운 문법은 영국 글래스톤베리, 일본 후지록 페스티벌 등 세계적인 무대가 그들을 찾게 만들었다. 특히 이번 펜타포트에서 바밍 타이거는 페스티벌에서 좀처럼 보여주지 않았던 '밴드 셋'으로 무장한 채 무대에 오를 예정이다. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠

unfold a 공유하기 닫기 콜드플레이도 팬 자처한 전설, 펜타포트 온다 페이스북

페이스북 트위터

트위터 카카오톡

카카오톡 밴드

밴드 메일

메일 URL복사 ×