마샤두 개리, 대체 출격으로 타이틀 도전 기회 잡을까

UFC 제공

장밍양(사진 오른쪽)은 ‘ROAD TO UFC’ 출신 최초로 랭킹 진입에 도전한다.코메인 이벤트에서는 '마운틴 타이거' 장밍양(26‧중국)이 'ROAD TO UFC' 출신 최초로 랭킹 진입에 도전한다. 그는 UFC 라이트헤비급(93kg) 랭킹 15위 앤서니 스미스(36‧미국)의 은퇴 전 상대로 나선다.장밍양(18승 6패)은 2022년 UFC의 아시아 태평양 등용문 ROAD TO UFC 논토너먼트 경기에서 투코 토코스를 1라운드 펀치 KO로 꺾고 UFC와 계약했다. UFC에서도 2연속 KO승을 기록하며 랭킹 문턱까지 도달했다.ROAD TO UFC 출신 한국 파이터로는 플라이급(56.7kg) 박현성, 최동훈, 밴텀급(61.2kg) 이창호, 유수영, 페더급(65.8kg) 이정영 등이 있다.스미스(37승 21패)는 2019년 UFC 라이트헤비급 챔피언 존 존스에게 도전했던 정상급 베테랑파이터다. 그는 "내가 세계 최고의 운동 선수는 아니지만 정말 열심히 노력해 이 스포츠의 최정상에까지 올라가 봤다"고 커리어를 돌아봤다. 이어 "은퇴전이라고 쉬운 경기를 원하지 않는다. 터프한 상대와 싸우게 되어서 기쁘다"고 소감을 밝혔다.현지 도박사들은 장밍양의 승리 확률을 80% 이상으로 전망하고 있다. 장밍양은 "3라운드 혈전이 될 걸로 예상한다. 스미스는 은퇴 전을 완벽게 장식하기 위해 승리를 원할 것이다"라고 내다봤다.