10년 만에 정규 2집 발표한 치즈, 영케이 손잡고 날아볼까

인기 유튜버 '천재이승국'이 진행을 담당한 이날 정규 2집 < It just happened > 쇼케이스를 개최한 치즈(CHEEZE, 달총)치즈(CHEEZE, 달총)이 약 10년 만의 정규 음반 발표와 더불어 음악 팬들을 찾아 왔다. 치즈는 24일 오후 신촌 예스24원더로크홀에서 정규 2집 < It just happened > 발매 기념 쇼케이스를 개최하며 싱그러운 봄 기운 물씬 담긴 신작에 대한 자신감을 드러냈다.밴드로 시작돼 현재 달총 1인 체제로 운영 중인 치즈는 그동안 '좋아해', 'Madeleine Love(마들렌 러브)', '어떻게 생각해' 등을 통해 리스너들의 탄탄한 지지를 받아 온 바 있다. 지난 1일 선공개 싱글 '집 데이트'로 새 음반에 대한 예열을 끝마친 치즈는 2집 발표와 더불어 다음 달에는 단독 콘서트 개최 등 왕성한 활동을 펼칠 예정이다.그동안 다양한 싱글, OST 음원 등으로 꾸준한 작품을 내놓았던 치즈였지만 정규 음반은 지난 2015년 발매된 1.5집 < Plain > 이후 무려 10년만의 작품이라는 점에서 흥미로움을 자아냈다. 다채로운 분위기와 장르를 아우르는 뷔페 같은 맛을 담은 < It just happened > 은 치즈에게 어떤 의미를 지닌 작품일까?