8년 동안 수작업, 숏폼에선 볼 수 없는 한 컷의 매력

달팽이는 긍정과 순환을 상징한다. 뒤를 돌아보지 않고 앞만 보고 나아가는 달팽이를 모티브로 삼아 과거에 머물지 말자고 다짐한다. 그레이스는 죽은 엄마가 좋아한 달팽이를 좋아하는 일을 넘어서 집착하는 경향을 보이기도 했다. 달팽이와 관련된 상품이라면 뭐든지 모이던 강박으로 집은 점차 좁아졌다. 급기야 금전적 여유가 없으면 훔쳐서라도 소유해야 마음이 놓일 지경이었다. 종국에는 달팽이 집 속으로 기어들어가 밖으로 나오지 않는 행동으로 세상과 단절해 버리기도 했다.



그러나 우울감과 자존감, 자기효능감이 극히 떨어진 그레이스가 다시 일어설 수 있었던 건 곁을 지킨 친구들 덕분이었다. 서로의 감정은 돌고 돌아 타인과 상호작용을 이룬다. 자기혐오에 빠져 허우적거릴 때 만난 사람들로 다시 상처받고 치유한다. 온화한 가정에서 부모님의 사랑을 받으며 성장하지 못했지만 길버트와 할머니 핑키, 외로움을 나눌 달팽이 실비가 있어 버틸 수 있었다.



영화를 보는데 시리즈 <폭싹 속았수다>의 영제가 따올랐다. 'When Life Gives You Tangerines'는 미국 속담에서 유래했다. 'When Life Gives You lemons, make lemonade' (삶이 네게 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어 먹어라)의 변형이다. 떫고 고된 시련이 다가온다고 해도 극복하는 낙관적인 태도를 잃지 말라는 격려인 셈이다. 이 격언처럼 세 캐릭터의 이야기가 감독의 자전적 경험과 만나 자연스럽게 녹아들어 간 작품이다. 그들로 인해 삶이란 멋진 행복을 모아 만든 거대한 태피스트리라 생각하게 된다. 슬픔, 상처, 분노를 꽉 움켜쥐던 과거를 놓아주고 미래를 향해 나아가는 법을 배운다.



혐오와 차별이 가득한 세상에 따스한 마음을 전하는 감동적 메시지도 포함이다. 사랑하는 사람이 있다면 지금 당장 표현하라는 메시지를 전한다. 늘 곁에 있어 존재감을 느끼지 못하는 가족, 친구, 동료, 연인과 함께 할 시간은 길지 않다는 말이다. 자기계발서 여러 권 읽는 것보다 나은 삶의 성찰과 희망을 한 편에 담았다. 보편적인 주제를 독창적인 방식으로 전해 여운이 길게 남는 영화다.





