괴한에게 폭행 당해 축구 선수 꿈 접고 무대 오른 이 남자

▲오는 10월 2일 열리는 톰 그레넌의 첫 단독 내한 공연 프라이빗커브

영국의 싱어송라이터 톰 그레넌(Tom Grennan)이 오는 10월 2일 서울 광진구 예스24 라이브 홀에서 첫 내한 공연을 연다. 톰 그레넌의 내한 공연은 작년 서울 재즈 페스티벌 이후 약 1년 만이다. 톰 그레넌은 록과 팝, 알앤비, EDM을 오가며, 시원시원한 보컬과 무대 매너를 과시하는 아티스트다. 지난해에는 유튜브 딩고뮤직 '킬링 보이스'에 출연해 한국팬들에게 눈도장을 찍기도 했다.



1995년생인 톰 그래넌은 2016년 데뷔했다. 같은 해 영국 EDM 듀오 체이스 앤 스테이터스(Chase & Status)의 싱글 'All Goes Wrong'의 보컬로 참여해 본격적으로 이름을 알리기 시작했다. 이듬해 영국 BBC가 선정한 '사운드 오브 2017'의 최종 후보에 오르며 아티스트로서 입지를 다졌다. 2021년 발표한 'Little Bit Of Love'는 영국 싱글 차트 7위에 오르는 것은 물론, 2022 브릿 어워드 '올해의 노래' 부문 후보에 오르는 쾌거도 이뤄냈다. 2023년에 발표한 세번째 정규 앨범 < What Ifs & Maybes >도 성공을 이어갔다. 톰 그레넌은 이 앨범으로 MTV 뮤직 어워드에서 '영국 및 아일랜드 최고의 아티스트'상을 받았다.



현재 톰 그레넌은 네번째 정규 앨범 < Everywhere I Went Led Me To Where I Didn't Want To Be >

의 발매 역시 앞두고 있다. 이 앨범에는 선공개곡 'Higher', 'Shadowboxing' 등의 곡이 수록될 예정. 이번 앨범은셀레나 고메스, 저스틴 비버, 이매진 드래곤스, 채플 론 등 수많은 슈퍼스타와 함께 작업한 프로듀서 저스틴 트랜타가 합류하면서 기대감을 더욱 높이고 있다.



축구 선수의 길 포기했지만...



톰 그레넌은 노래 실력과 무대 매너 뿐 아니라 독특한 인생사로도 주목받는 아티스트다. 그는 잉글랜드의 루턴 타운, 아스톤 빌라 등에서 유소년 축구 선수로 활약했던 축구선수였다. 어릴 적부터 프리미어리그 선수를 꿈꾸며 훈련에 매진했고, 실제로도 두각을 나타내며 진지하게 프로 무대 진출을 준비했다.



하지만 18살 무렵, 런던에서 밤길을 걷다가 괴한에게 이유 없이 폭행을 당하는 사고를 겪으면서 상황이 급변했다. 턱뼈가 부러질 정도로 큰 부상을 입었고, 이 사건을 계기로 축구선수로서의 커리어에도 제동이 걸렸다. 물리적인 상처는 회복됐지만, 정신적으로 큰 충격을 받은 그는 결국 선수 생활을 이어가지 않기로 결심했다.



직종 변화는 성공적인 선택이었다. 글래스톤베리처럼 세계적인 뮤직 페스티벌 무대에 오르는 꿈도 이뤘다. 비롯 축구 선수의 길은 접어야 했지만, 그는 자신의 노래 'Found What I've Been Looking For'가 축구 게임 FIFA 18의 삽입곡으로 선정되는 호사를 경험하기도 했다. 세상에는 영화보다 영화 같은 삶이 분명히 존재한다. 톰 그레넌 역시 그런 삶의 주인공이다.



이번 첫 단독 내한 공연은 그의 생동감 넘치는 보컬과 화려한 라이브 퍼포먼스를 직접 느낄 수 있는 특별한 시간이 될 예정이다. 톰 그레넌의 내한 공연은 1층 스탠딩과 2층 지정석 모두 11만원에 판매된다. 티켓 판매는 4월 29일 화요일 낮 12시, 예스24 티켓에서 진행된다.





