4월 22일이면 생각나는 어떤 콘서트

매년 4월 22일은 '지구의 날'이다. 환경 오염의 심각성을 알리고 지구 환경 보호의 중요성을 널리 알리기 위해 제정된 이 날은 전 세계적으로 다양한 환경 캠페인이 진행되는 상징적인 날이다.



90년대 학창 시절을 보낸 입장에서 이날이 되면 떠오르는 콘서트가 있다. 1992년, '지구의 날'과 환경 보호의 필요성에 대한 인식이 대중적으로 낮았던 당시, 국내 유명 뮤지션들이 자발적으로 참여해 환경보전 콘서트를 개최한 사례가 있다. 바로 '환경보전 슈퍼 콘서트 내일은 늦으리'다.



환경 콘서트의 시대상



이 콘서트는 청소년들에게 환경 의식을 심어주기 위해 기획됐다. 공연에 참여한 뮤지션들은 음악을 통해 환경 보호의 메시지를 전달했다. 콘서트 무대는 '다 마신 우유 팩을 접어 재활용하자'는 콘셉트로 꾸며져 당시의 시대상과 상징성을 동시에 담고 있었다.



<내일은 늦으리>는 국내 톱스타들이 순수하게 환경보전을 목적으로 참여한 이례적인 공연으로 기록되어 있다. 이는 1985년, 영국과 미국의 아티스트들이 에티오피아 기아 문제 해결을 위해 참여한 '라이브 에이드(Live Aid)' 공연과 유사한 면모를 지닌다. 당시 '라이브 에이드'는 'We Are the World' 프로젝트(USA for Africa)로 이어지며 국제적으로 큰 영향을 끼쳤는데, '내일은 늦으리' 또한 콘서트 참가 가수 전원이 함께 부른 타이틀곡 '더 늦기 전에'를 앨범으로 발매하며 그 의미를 더했다.



이 곡은 고(故) 신해철이 작사·작곡을 맡았으며, 환경을 주제로 했음에도 당시 가요 순위 프로그램에서 상위권에 오르는 성과를 거두며 상업적 성공을 이루기도 했다. 공연은 1992년 10월 25일, 서울 올림픽공원 펜싱경기장에서 8천여 명의 청소년 관객을 초청해 진행됐으며, 한국방송공사(KBS)가 이를 생중계했다. 개인적으로는 텔레비전으로 시청하던 그 순간의 전율을 아직도 잊을 수가 없다.



환경 보전 앨범의 출시는 같은 해 11월, 하늘·산·강의 이미지를 형상화한 재킷 디자인과 함께 발매됐다. 제작은 고(故) 신해철이 프로듀서를 맡았고, 가왕 조용필의 매니저 출신 유재학 대영기획 사장이 함께했다. 앨범에는 서태지와 아이들, 015B, 신승훈, 이승환, 윤상 등 당대를 대표하는 인기 뮤지션 11팀이 참여했다. 이들은 환경 보호를 주제로 한 곡을 각각 제작해 수록하며, 대중음악을 통한 사회적 메시지 전달에 앞장섰다.



2025년에 들어 전 세계적으로 탄소중립 운동이 확산되면서 국내에서도 RE100, ESG 경영 등 환경 중심의 기업 정책이 빠르게 자리 잡았다. 화석 연료를 대체하기 위한 전기차 보급은 현실화 됐고, 정치·경제계 역시 다양한 환경 관련 제안을 내놓으며 실천에 나서고 있다.



하지만 아직도 우리 사회는 일회용품 사용에 무감각하고, 거리 곳곳엔 대기오염을 유발할 수 있는 다양한 오염 물질로 만들어진 홍보용 현수막들이 걸려 있다. 홍보와 편의를 이유로 환경을 외면하는 현실 속에서, 환경 보호는 더 이상 선택이 아닌 필수의 과제가 되고 있다.



'지구의 날'을 맞아 아주 먼 옛날처럼 느껴지는 90년대, 환경 보호를 위해 힘썼던 그들의 음악을 들으며 이제 그들이 말했던 환경 파괴 시대에 우리가 도달했음을 실감하게 된다. 그들이 말했던 내일, 우리는 이제 너무 늦은 걸까.



