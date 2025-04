15년 연애의 끝... 남자친구가 이별 파티를 제안했다

▲<이제 다시 시작하려고 해> 포스터 엠엔엠 인터내셔널

[작품정보]



이제 다시 시작하려고 해

The Other Way Around

2024|스페인|코미디/드라마

2025.04.23. 개봉|114분|15세 관람가

감독 호나스 트루에바

출연 잇사소 아라나, 비토 산즈, 페르난도 트루에바, 존 비야르, 안드레스 게르트루딕스

수입/배급 엠엔엠 인터내셔널



2024 77회 칸영화제 감독주간, 라벨유로파시네마(유럽 최고 영화)상



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고