인도 뭄바이에는 여성 이주노동자들이 있다

[작품정보]



우리가 빛이라 상상하는 모든 것

All We Imagine as Light

2024|인도, 프랑스|드라마

2025.04.23. 개봉|118분|15세 관람가

연출&각본 파얄 카파디아

출연 카니 쿠스루티, 디브야 프라바, 차야 카담

수입/배급 그린나래미디어㈜

제공/공동배급 ㈜레드아이스엔터테인먼트



2024 77회 칸영화제 심사위원대상



