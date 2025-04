10주년 자축한 오마이걸, 뮤비 속 해산물 세트장의 정체

WM엔터테인먼트

"오른쪽에는 돌고래가 헤엄치고"(Dolphin') / "네게 푹 빠져서 정신을 차리면 어느새 밤이야" ('불꽃놀이') / "춤을 춰 난 Dun Dun 다시 한번 Jump Jump "(Dun Dun Dance') / 너와 함께할 또 다른 계절이 불쑥 다가와 날 향해 인사해" ('다섯번째 계절') / "기적 같았지 그 모든 게" (팬덤 ' 미라클')

오마이걸 데뷔 10주년 기념 싱글 'Oh My' 뮤직비디오오마이걸의 음악 세계는 지난 2020년을 전후로 확연한 차이를 드러낸 바 있다. 'Closer', '비밀정원', '다섯번째 계절' 등을 통해 아련한 감성을 녹여낸 '파스텔' 색채의 작품들이 크게 부각되었다면 2020년 폭발적인 인기를 누렸던 '살짝 설렜어', 'Dun Dun Dance' 등을 통해 진한 원색 계열의 음악을 선보였다.이번 'Oh My'는 후자에 속하는 형식을 취하고 있다. 뮤직비디오에서 멤버들은 어느 해산물 전문 상점으로 꾸며진 세트장을 배경으로 다채로운 연기를 펼치면서 이 노래를 소화하고 있다.그런데 가사를 유심히 들어본 분이라면 'Oh My'가 그동안 오마이걸이 소개했던 여러 음악들을 하나로 합쳐놓았음을 금세 파악했을 것이다. 오마이걸의 10년을 함께 해온 또 다른 조력자 서지음 작사가의 가사는 이렇듯 이들의 대표곡들과 팬덤명까지 적절히 배합하면서 그간의 행보에 경의를 표하는 노력을 아끼지 않았다.