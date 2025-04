빨간 카우보이 '제니'의 단독 무대, 코첼라 물들인 '루비'

▲'코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 2025' 무대에 오른 제니 Coachella 공식 유튜브

'c'mon, it's gon' be fxxing hard!'라는 도발적인 멘트와 함께 시작된 타이틀곡 'LIKE JENNIE'는 아마도 모든 관객이 기다리던 순간일 것이다. 'LIKE JENNIE'는 누구로도 대체될 수 없는 제니 자신에 대한 자부심과 확신을 담은 곡이다. 아웃도어 시어터를 가득 채운 관객들은 "Special edition and your AI couldn't copy(나는 AI가 복사할 수 없는 한정판이지)"라는 가사를 신나게 따라 불렀다 힘찬 몸동작으로 자기 확신을 표현하던 제니는 이 공연에서 유일한 한국어 가사를 절륜한 랩으로 선사했다.



'Starlight'을 마지막으로 공연을 마친 제니는 감격에 가득 찬 표정으로 관객들을 바라보며 다음을 기약했다. 물론 제니가 코첼라 무대에 처음으로 선 것은 아니다. 2019년 블랙핑크로서 무대에 올랐고, 2023년에는 케이팝 그룹 역사상 최초의 헤드라이너(간판 공연자)로서 메인 스테이지를 장식했던 바 있다. 제니는 그룹의 화려한 이름을 차치하고도, 솔로 뮤지션으로서 거대한 무대를 장악할 수 있음을 증명했다. 동시에 솔로 1집 < Ruby >를 통해 증명한 아티스트 가능성 역시 무대를 통해 충실하게 구현했다. 곧 재개될 완전체 블랙핑크 활동에 대한 기대도 더욱 커졌다.



최근 몇 년간 그랬듯, 올해 코첼라에서도 케이팝 아티스트들의 활약이 빛났다. 제니와 같은 블랙핑크의 멤버인 리사가 앞서 첫날 인상적인 공연을 펼쳤다. (리사는 로제와 함께 제니의 공연을 관중석에서 즐기기도 했다.) 보이 그룹 엔하이픈 역시 사하라 스테이지에 올랐다. 코첼라는 동일한 라인업으로 2주에 걸쳐 진행된다. 제니 역시 오는 20일(현지 시각)에도 사막에서 연꽃을 피울 예정이다.





