- 이름 · 포지션 · 본인의 매력 등 멤버 소개를 부탁드립니다.

아빈 : "안녕하세요. MPRISM의 리더이자 메인 댄서와 퍼포먼스 디렉터도 맡고 있는 '아빈'이라고 합니다.저는 첫인상은 좀 도도하고 차가워 보이는 면이 있지만 생각보다 엉뚱하고 귀여운 매력이 있습니다. 앞으로 예쁘게 봐주세요."

나예 : "MPRISM에서 언제나 예쁜 나예입니다. 메인보컬 메인 댄서는 아니지만 꼭 필요한 존재라고 생각해요. 같이 있는 사람을 즐겁게 해주는 매력둥이입니다. 저한테 한번 빠지면 못 헤어 나오는데 빠질 준비되셨죠?"

윈디 : "저는 엠프리즘의 메인 보컬을 맡고 있는 한결같은 엄지 공주 윈디입니다. 바람처럼 살랑살랑 불어와 여러분 마음에 안착하고 싶어요."

카이린 : "리드보컬을 맡은 반전매력을 가진 카이린입니다. 도도해 보일지 몰라도 굉장히 친한 여동생 같은 매력이 있답니다."

미쿠 : "안녕하세요, 저는 Mprism의 바다 같은 막내 일본인 멤버 미쿠 입니다."



- 팀명 '엠프리즘'은 무슨 뜻인가요?

아빈 : "M.prism의 M은 MUSIC의 약자로 우리만의 음악으로 KPOP에 다양한 빛으로 밝히겠다. 빛내겠는 뜻입니다."



- 타이틀 곡 'Knock Down'은 어떤 노래인가요?

아빈 : "저희 타이틀곡 'KNOCK DOWN'은 Rock 장르의 사운드와 일렉기타가 인상적이고 후렴구의 멜로디가 중독성이 아주 강한 곡인데요. 저희 노래로 Kpop을 KNOCK DOWN 시키겠다는 강한 포부가 들어있는 곡입니다."

미쿠 : "저에게 'Knock Down'이란 곡은 그저 멋질 뿐만 아니라 섹시함과 즐거움 등이 섞인 곡입니다. 멤버 5명의 개성을 살릴 수 있는 곡이고요."



- 녹음하면서, 안무연습하면서 기억에 남는 순간이 있었다면요?

아빈 : "많은 순간들이 있었지만 안무 연습하다가 중간에 음원이 튕기면서 '녹다운' 부분만 반복된 적이 있었어요. 그때 너무 무서워서 멤버들이 모두 껴안고 벌벌 떨어서 연습도 못 했는데 제가 '우리 잘 되려나 보다' 이러면서 웃어넘겼어요. 그 녹음하다가 귀신 목소리 들리면 뜬다는 이야기처럼 '우리 성공하는 거 아니야?' 했죠."

나예 : "살짝 자신감이 떨어져서 힘든 순간이 많았어요. 그때 따로 남아서 표정도 제스처도 같이 고민해 준 아빈언니와의 추억이 기억에 남습니다. 그리고 녹음할 때도 용기를 주시고 자신감을 주셨던 우리 미남 이 대표님. 이런 순간들이 소중해요."



윈디 : "노래에 욕심이 많아요 강렬하고 세게, 자신감 있게 불러야 하는데 잘 하고 싶어도 생각처럼 잘 안되니 자신에게 화가 많이 나더라고요. 센 콘셉트라 그 이미지에 맞게 제 자신을 변화 시키려 했는데 그 점이 많이 어려웠었어요. 안무, 노래, 표정 3박자가 끝내주게 거칠어서 준비 당시엔 제가 많이 녹다운 당했었습니다. 그래도 잘 녹음을 마쳐서 기뻤어요."

카이린 : "처음 녹음 들어갔을 때 디렉팅 해주신 만큼 성과가 나오지 않아서 답답한 마음에 녹음실에서 울었던 기억이 있는데, 지금 생각하면 재밌는 추억이네요. 그리고 안무 연습하면서 언니들이랑 미쿠랑 다같이 한 번 추고 헉헉대면서 녹다운 됐던 기억이 새록새록 합니다."

미쿠 : "녹음할 때 디렉팅 대로 하는 게 조금 어려웠어요. 일부러 뒤집거나 목소리를 잘 쓰는 게 힘들었지만, 곡 자체가 너무 재밌어서 저도 즐기면서 했어요."



- 디지털싱글 "Knock Down'으로 데뷔하게 된 소감은요?

아빈 : "아직은 많이 얼떨떨하고 긴장한 상태이지만 저희 노래로 많은 분들이 좋아해 주시고 사랑받는 그룹이 되었으면 하는 바람입니다."

나예 : "정말 설레고 하루하루 기대되는 기분입니다. 노래도 안무도 너무 좋은데 아직 신인이라

많은 분들이 모르기에, Knock Down 노래를 듣고 저희 엠프리즘에게 Knock Down 시키고 싶어요."

미쿠 : "누군가의 귀나 마음에 닿아야 Knock Down이 완성되니, 많은 사람들이 들어주셨으면 좋겠어요."



- 퍼포먼스가 인상적인데, 강 조하고 싶은 부분이 있나요?

아빈 : "저는 후렴구를 집중해주셨으면 좋겠어요. Knock Down에 어울리는 주먹을 부딪히는 안와 각 멤버들 파트마다 싸우러 준비하는 듯한 안무가 있어요. 그게 또 하나의 재미요소라고 생각합니다."

나예 : "저는 처음 인트로 안무가 강렬하고 챌린지 안무로 많은 분들이 따라하기 좋은 안무인 거 같아서 이 부분을 더 알리고 싶어요. 챌린지 버전 손댄스도 있고 킬링 안무도 따라 하기 좋아서 많은 분들이 챌린지를 해주셨으면 좋겠어요."

카이린 : "후렴 챌린지를 다들 하시잖아요. 근데 전 좀 특별할래요. 마지막 3절 Knock Down We Go 안무가 부분마다 다 강렬한 부분이 있어요. 그 부분 챌린지하는 분을 보고 싶어요."

미쿠 : "저는 인트로부분의Knock Down Up and Down을 반복하는 안무요. 안무도 노래도 중독성이 있어서 저도 모르게 따라 하고 싶을 것 같아요."



- 롤모델이나 되고 싶은 모습들도 궁금해요.

나예 : "제 롤 모델은 엄마예요. 다시 태어나도 엄마처럼 자식만 보며 살지 못할 거 같아요 이런 엄마의 큰 사랑을 받고 엄마를 생각하면 더 잘 되고 싶어요. 엄마한테 받은 사랑은 평생을 못 갚겠지만 앞으로의 엄마의 꽃길에 더 예쁜 꽃들을 피어주고 싶고요. 그 생각으로 더 성공하고 싶어요."

윈디 : "제 롤 모델은 소녀시대 선배님이에요. 그리고 한 분이 더 생겼는데 경서님 정말 좋아해요.아직 꿈을 찾지 못한 사람들의 원동력이 되어주고 싶어요."

미쿠 : "저 자신이 누군가의 롤모델이 될 수 있는 멋진 사람이 되고 싶습니다."



- 첫 음악방송 혹은 쇼케이스 하면서 기억에 남는 순간이 있다면요.

아빈 : "쇼케이스 날인데요. 멤버들이 이제 힘들게 데뷔를 했으니까 한 명씩 소감을 말하면서 울고 있는데, 관객석을 보니까 팬이 저희 따라서 울고 있는 모습을 봤어요. 진짜 나 열심히 해서 여기 오신 분들은 눈물 흘리게 하지 말아야겠다고 생각했어요. 너무 감사하고 미안하고 여러 가지 감정이 들었던 것 같아요."

나예 : "저도 쇼케이스 날 기억에 남아요. 아마 평생 잊지 못할 순간 같아요. 저는 데뷔를 3번 했지만 한 번도 아빠는 제 무대를 실제로 보신 적이 없었는데, 첫 쇼케이스 날 아빠가 와주셔서 너무 행복한 순간이었고 새로운 팬도 오래된 팬도 하나가 되는 기분이라 뭉클했어요."

윈디 : "쇼케이스 진짜 가장 기억에 많이 남았어요. 저희 삼촌이 원래 잘 안 우는데 엠프리즘 멤버들 한 명 한 명 데뷔 소감 등등 말하는데 들으면서 우시더라고요. 그리고 바쁘게 돌았던 음악방송 정말 소중했습니다. 기회 주셔서 감사합니다."



카이린 : "쇼케이스랑 첫 음방 둘 다인데 그냥 진짜 너무 오랜만에 앨범 활동이다 보니까 팬들 앞에 서는 것 자체가 떨렸고 설렜고 눈물이 났어요. 기다려주신 팬분들께 미안하고 고맙기도 했고 같이 우는 팬을 보니 마음이 아팠어요. 이제는 공백 없이 자주 오래 활동할게요."

미쿠 : "사실 쇼케이스를 하거나 음악방송에 나오기 전까지 데뷔한다는 실감이 좀처럼 나지 않았습니다. 하지만 팬분들이 직접 응원의 말을 해주시거나 음악방송에서 녹화를 하다보면 데뷔했다는 실감이 나서 바빴지만 신기하고 기쁘고 감동 받았어요."



- 앨범 관련 활동 계획이나 목표가 있다면요?

아빈 : "이번 앨범 음방 활동 진짜 후회 없이 하고 해외 활동까지 끝나면 새로운 앨범 바로 준비하고 올해 한 번 더 빠르게 인사드리고 싶어요. 팬들 자주 보는 게 목표이자 계획입니다."

나예 : "우리 엠프들 그리고 앞으로 엠프가 될 많은 분들을 Knock Down 시키는 게 목표입니다. 그래서 많은 분들에게 기억되고 우리 엠프들도 자주 보고 싶고요. 티비에 나오는 저를 보는 우리 부모님 모습도 자주 보고 싶어요."

윈디 : "앞으로 좋은 노래로 보답할게요 여러분들에게 행복을 전하는, 마음으로 노래하는 가수가 되겠습니다."

카이린 : "사랑하는 우리 팬들에게 방송활동 많이 하는 모습 보여드리고 싶어요. 부모님이 TV에 나오는 모습 볼 때마다 되게 자랑스러워 하시면서 주위에 링크를 공유하는데, 그럴 때마다 더 잘해야겠다는 생각밖에 안들어요. 제 목표와 계획은 우주 대스타입니다."

미쿠 : "팬들과 함께 행복하기요. 그리고 앞으로 Mprism의 매력으로 더 많은 사람들을 Knock Down 시키러 가는 것이 목표입니다."



- 앞으로 어떤 걸그룹으로 기억되고 싶나요.

아빈 : "우리만의 음악으로 다양한 빛을 낸다는 뜻을 가진만큼 다양한 음악과 콘셉트로 나와도 모든 게 다 찰떡처럼 어울린다. 이런 걸그룹으로 기억되고 싶어요. 저도 그런 그룹이 될 수 있도록 항상 더 노력하겠습니다."

나예 : "여러분들에게 저희 음악으로 행복을 주고 힘들 때 위로가 되는 팀이고 싶어요. 그리고 나예도 여러분들의 행복 비타민으로 기억되고 싶어요."

윈디 : "친구같이 다가갈 수 있는, 다가올 수 있는 친근한 가수가 되고 싶어요. 그리고 보기만 해도 웃음을 줄 수 있는 가수가 되고 싶어요. 더 많이 배우고 노력하는 가수가 되겠습니다."

카이린 : "앞으로 더 더 좋은 음악으로 여러분께 다가가겠다고 약속해요. 우리 팀과 이린이도 많이 사랑해주세요. 항상 내가 옆에 있다는 거 잊지 말아요."

미쿠 : "멤버 개개인에게만 가지고 있는 매력이 아직 많이 숨겨져 있다고 생각해요. 이 매력을 아낌없이 살려서 유일한 걸그룹이 되고 싶습니다."



- 팬들에게 해주고 싶은 말이 있다면요?

아빈 : "엠프! 이번만은 정말 다를거야. 그니까 나믿고 우리 엠프리즘 믿어줘. 기다려줘서 고맙고 항상 응원해줘서 고마워요. 진짜 사랑해."

나예 : "나에게 사랑을 주는 법도 받는 법도 알려줘서 고마워. 우리 엠프 곁에서 언제나 응원할게.울 엠프들 힘들 때 한 번이라도 미소를 짓게 해주는 나예가 되고 싶어. 몸도 마음도 아프지 말자 항상 이유 없는 큰 사랑을 줘서 너무 고마워. 나도 우리 엠프 많이 사랑해."

윈디 : "사랑은 마음으로 전하는 것. 말 안 해도 알죠? 내가 너무너무너무 사랑해."

카이린 : "더도말고 덜도말고 그냥 밥 잘먹고 아프지마! 내가 할 말은 그게 다에요. 무조건 건강이 최고야 알겠지? 사랑해."

미쿠 : "직접 만나지 못하더라도 멀리서 메세지 보내주셔서 항상 정말 감사합니다. 팬분들은 가족처럼 따뜻하게 대해주셔서 정말 사랑해요. 앞으로도 팬 여러분이 자랑스러워할 수 있는 미쿠가 될 테니까 응원해 주세요."

















