'CIA 요원' 남편의 복수극, 당신의 고정관념을 버려라

월트디즈니 컴퍼니 코리아

큰사진보기 ▲영화 '아마추어' 포스터 월트디즈니 컴퍼니 코리아

찰리가 CIA 내부의 적과도 맞서야 하기에, 현장 요원으론 완전히 아마추어인 상태로 복수에 나선다. 이런 고립무원의 처지에 보통 조력자가 등장하는데 흔히 조직 내부자일 때가 많으나 이 영화에서는 외부의 조력자로 그려진다. 다만 주인공이 첩보세계 종사자이고, 조력자와 익명으로 서로 인연을 이어온 사이로 그린 만큼 크게 보아 조력자의 출신 범위에서 벗어나지 않는다.



러시아 스파이인 남편이 살해당한 후 남편의 네트워크를 이어받아 정보세계에서 활동하는 당연히 미모인 여성이 조력자인 데서 동병상련의 로맨스 감정을 예측게 하지만 적정 수준에서 멈춘다. 스테레오타입을 벗어나려는 장치로 볼 수도 있다. 복수는 살인일 수밖에 없는데 첫 번째 살인은 우연의 도움을 받고 이어 장기인 폭발물로 두 명을 처리한 뒤 대미를 두뇌로 승부를 보게 한다.



흥미 요소와 전형성 탈피를 동시에 노린다. CIA 내부의 부패는 보통의 방식으로 끝낸다. 개연성을 잃지 않으며 오락성을 추구한 스파이 스릴러물이다. 무대는 미국에서 시작해 런던, 파리, 마르세유, 이스탄불, 러시아 등 넒은 지역을 아우른다. 상대하는 적이 거대한 테러집단이라는 점과 복수 여정의 험난함을 동시에 보여준다. 물론 영상의 볼거리도 고민했겠다.



제임스 하위스 감독은 액션 없이 차분하게 마지막 복수를 끝내게 했다. 킬러와 몸으로 맞짱을 떠서 이기는 게 가능한 결말이 아니긴 하다. 영화의 하이라이트를 할리우드의 전형성에 익숙한 관객이 어떻게 받아들일지는 미지수다.



안치용 영화평론가 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 아마추어 라미말렉 로렌스피시번 보헤미안랩소디 안치용 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 안치용 (carminedraco) 내방 구독하기

트위터 문학, 영화, 미술 등 예술을 평론하고, 다음 세상을 사유한다. 다양한 연령대 사람들과 문학과 인문학 고전을 함께 읽고 대화한다. 나이 들어 신학을 공부했다. 사회적으로는 지속가능성과 사회책임 의제화에 힘을 보태고 있다. ESG연구소장. 아주대 융합ESG학과 특임교수, 영화평론가협회/국제영화비평가연맹 회원. 이 기자의 최신기사 6살 아이 두고 벌어진 진실 맞추기의 놀라운 결말