영끌 코인? 주식 열풍? 그런 거 손도 안 대는 청춘들이 사는 법

▲<너의 새는 노래할 수 있어> 포스터 디오시네마

[작품정보]



너의 새는 노래할 수 있어

きみの鳥はうたえる

And Your Bird Can Sing

2018|일본|청춘 스케치

2025.04.16. (재)개봉|106분|15세 관람가

감독 미야케 쇼

주연 에모토 타스쿠 & 이시바시 시즈카 & 소메타니 쇼타

원작 사토 야스시 - 소설 <너의 새는 노래할 수 있어>

수입/배급 디오시네마



마이니치 영화 콩쿠르 남우주연상(에모토 타스쿠)

키네마 준보 베스트 텐 남우주연상(에모토 타스쿠)

일본 영화비평가대상 여우주연상(이시바시 시즈카)



