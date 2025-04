콜드플레이 오프닝 무대 오르는 3년차 록스타는 누구?

▲한로로 authentic

스물다섯의 나이에 'Z세대 스타'로 우뚝 선 싱어송라이터 한로로가 콜드플레이와 한 무대에 오른다. 한로로는 오는 4월 경기도 고양시 고양종합운동장에서 열리는 콜드플레이의 내한 공연 'LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL'에 합류할 예정이다. 이 공연은 4월 16일부터 4월 25일까지 총 6회에 걸쳐 열린다. 한로로는 공연의 5회차, 그리고 마지막 회차인 24, 25일의 공연 오프닝 게스트 무대에 합류한다.



청춘의 언어로 무대를 물들이는 록스타



"아슬히 고개 내민 내게 첫 봄 인사를 건네줘요

피울 수 있게 도와줘요" - '입춘' 중



"이마 위 상처는 청춘의 징표 우리는 서로의 좋은 반창고

상처투성이의 손을 맞잡고 다시 비틀비틀 짝짜꿍, 비틀비틀 짝짜꿍" - '비틀비틀 짝짜꿍' 중



한로로는 최근 한국 밴드에서 가장 빠른 성장세를 보여주고 있는 아티스트다. 가장 큰 장점은 가사다. 시인을 꿈꿨던 한로로의 가사는 청춘의 여러 순간을 포착하고 사랑과 연대를 노래한다. 그녀의 섬세한 언어는 많은 사람들의 기억에 한로로의 이름을 새기게 했다.



데뷔곡 '입춘'을 비롯해 '거울', '비틀비틀 짝짜꿍', '사랑하게 될거야', '금붕어' 등은 록 페스티벌에서 수천명의 관객을 하나로 묶는 노래가 되었다. EP <이상비행>과 EP <집>으로 연이어 호평받았다. 2023년 제20회 한국대중음악상에서 올해의 신인상 후보에 올랐다. 펜타포트 락 페스티벌, 부산 국제 록 페스티벌, DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 등 여러 페스티벌 무대에도 연이어 초대받고 있다.



한로로는 공연마다 더 발전된 모습을 선보인다. 안정적인 라이브는 물론이며, 무대의 모든 곳을 오가며 관객과 소통한다. 성장세는 단독 공연을 통해 증명되기도 했다. 2023년 9월에는 400명 규모의 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 공연을 펼쳤다. 이듬해 6월에는 700명을 수용할 수 있는 노들섬 라이브하우스에서 두 번째 단독 공연을 펼쳤다. 그리고 올해 초 펼친 세 번째 단독 콘서트 '발아'로 1500명가량을 수용할 수 있는 예스24 라이브홀을 이틀간 매진시켰다.



한로로는 자신의 활동 이외에도 또한 태연, 투모로우바이투게더의 앨범에 작사로 참여했으며, 음악계에서의 영향력을 더 넓히고 있기도 하다. 팬들에게 '아기 록스타'라는 애칭으로 불리고 있지만, 한로로의 음악은 결코 어리고 서툴지 않다. 한로로는 콜드플레이의 오프닝 게스트를 확정하면서 데뷔 3년 만에 4만 명을 수용할 수 있는 스타디움 무대에 오르게 되었다. 한로로가 지금까지 오른 무대 중 가장 거대한 무대다. 그녀의 음악 커리어에 새로운 이정표를 남길 것으로 기대되는 순간이다.



한편 16일, 18일, 19일, 22일 공연은 팔레스타인 출신의 싱어송라이터 엘리아나(Elyanna)가 오프닝 게스트를 맡을 예정이다. 엘리아나는 콜드플레이의 신보 의 수록곡 'WE PRAY'에 참여한 가수이기도 하다. 또한 앞서 발표되었듯 케이팝 대표 걸그룹 트와이스가 공연 전회차에 걸쳐 게스트로 공연한다. 콜드플레이의 'MUSIC OF THE SPHERES' 투어는 2022년부터 시작된 투어다. 지난 3년 동안 진행되면서 역사상 가장 성공한 월드 투어 2위(1위는 테일러 스위프트의 '디 에라스 투어'), 역사상 가장 성공한 밴드의 월드 투어 1위에 올랐다.





