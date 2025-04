내란이 종식된 그날, '이 노래' 왜 들었냐면요...

▲콜드플레이의 정규 앨범 워너뮤직코리아

세간의 걱정이 무색하게, 헌법재판소는 보수와 진보의 논리가 아니라 법리에 충실했다. 국회에 관용과 자제를 주문하며 경종을 울리는 한편, 대통령을 향해 "그럼에도 국회를 배제의 대상으로 삼아선 안 됐다"고 단호하게 질책했다. "국회가 신속하게 비상계엄해제요구 결의를 할 수 있었던 것은 시민들의 저항과 군경의 소극적인 임무 수행 덕분"이었다며 시민들에게 경의를 보낼 때는 감탄했다. 그리고 "피청구인은 나라를 위해 봉사해 온 군인들이 일반 시민들과 대치하도록 만들었다"라는 대목에서는 예비역 병장의 한 사람으로서 마음 한구석이 시큰했다.



헌법재판소의 명쾌한 선고문은 지난 4개월간 이어져 온 공포를 20여 분 만에 치유해 주었다. 공포의 시간이 끝났지만 후유증은 오래 갈 것이다. 계엄을 지지하는 사람과 계엄을 반대하는 사람의 세계관은 극명하게 달라서, 서로의 존재를 인정하지 않을 정도다. 어느 때보다 사회에 불신이 만연해졌다. 성장통은 크겠으나, 그럼에도 다음 장으로 나아가야 한다고 믿는다.



12월 3일 밤 이후, 관심도 없던 헌법 조항들을 공부하게 되었다. 문형배, 정형식, 이미선, 김복형, 김형두, 정계선, 정정미... 아직 멤버 이름 전원을 다 외운 4세대 보이 그룹도 없는데 헌법재판관들의 이름을 먼저 외우게 되었다. 이제는 다른 일에 더 관심을 쏟을 여유가 생겼다. 음악도 마찬가지다.



대통령의 파면이 확정된 직후, 어떤 노래를 들을까 고민했다. 재미없고 뻔한 선택지겠지만, 영국 밴드 콜드플레이의 'Viva La Vida'를 다시 들었다. 콜드플레이가 2008년 발표한 정규 4집 <Viva La Vida Or Death And All His Friends>의 대표곡이다. 스페인어로 '인생 만세'를 뜻하는 이 곡은 21세기 가장 성공한 밴드의 곡이다. 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐고, 2009 그래미 어워드에서 '올해의 노래상'을 받았다. 지금까지도 '떼창'을 상징하는 곡 중 첫 번째로 손꼽힌다.



이 곡은 혁명으로 인해 몰락한 왕의 시점에서 쓰여진 곡이다. 프랑스 부르봉 왕조의 마지막 왕 샤를 10세가 1830년 7월 혁명으로 인해 실각한 것을 모티브로 삼았다는 것이 콜드플레이의 설명이다. "나의 성은 소금과 모래 기둥 위에 서 있었다", "열쇠를 쥐고 있었으나 이제는 방에 갇혀 있다"는 등, '권불십년'을 체감한 쓸쓸함이 잘 그려진 가사가 압권이다. 이 노래를 상징하는 힘차고 밝은 스트링 사운드는 오히려 역설적으로 들릴 정도다.



공전의 히트곡이지만 'Viva La Vida'를 자주 꺼내 듣지는 않는다. 많이 들어도 너무 많이 들었다. 결혼식에서 신랑 신부의 입장곡으로 울려 퍼지는 것만으로도 족하다. 그러나 4월 4일에는 달랐다. 한없이 익숙한 이 노래가 유독 달게 느껴졌다. 이 노래에서 쉬지 않고 북을 치는 드러머 윌 챔피언은 "힘든 상황과 공포가 있어도 삶을 껴안고 나아가라는 것"이 이 곡의 메시지라고 설명했다. 왕의 입장에서 보아도, 시민의 입장에서 보아도 그럴듯한 이야기다.



한편 콜드플레이는 이번 달 고양종합운동장에서 여섯 차례의 내한 공연을 펼칠 예정이다. 2017년 내한 공연 당시에는 대한민국에 대통령이 없었다. 물론 올해에도 없다.



