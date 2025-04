UFC 데뷔전 앞둔 이창호, "승리 자신 있다"

UFC 제공

큰사진보기 ▲이창호는 전진 압박을 즐긴다. UFC제공

긴 공백기 동안 준비한 다양한 신무기



오랜 공백기 동안 이창호는 많은 준비를 했다. 테이크다운에 이은 강력한 그라운드 앤 파운드를 주무기로 하는 이창호는 공백기 동안 타격 실력을 가다듬었다. UFC 밴텀급 챔피언 메랍 드발리쉬빌리처럼 타격 압박을 먼저 걸어 그래플링의 위력을 배가시키려 한다.



UFC 첫 상대 로미어스는 새로운 이창호의 모습을 시험할 좋은 상대다. 이창호처럼 강력한 그래플링을 바탕으로 상대에게 돌진하는 저돌적 파이터다. 지난해 UFC와 계약해 1패를 기록하고 있다. 통산 전적은 9승 3패다.



이창호는 "로미어스는 완력이 좋지만 투박한 편이다. 기술과 체력을 포함한 모든 방면에서 내가 압도할 것 같다"고 승리를 자신했다.



이에 로미어스는 "우린 비슷하면서도 다른 스타일을 갖고 있다. 나도 진흙탕 싸움을 벌이고, 이창호도 진흙탕 싸움을 벌인다. UFC가 나와 이창호를 붙인 건 정말 잘한 일이다"고 화답했다.



이번 경기는 UFC의 각각 다른 오디션 프로 출신 선수들 간의 대결이다. 이창호는 아시아 등용문인 RTU, 로미어스는 전 세계를 대상으로 하는 DWCS를 통해 UFC와 계약했다. DWCS에선 자마할 힐, 션 오말리 같은 UFC 챔피언들을 배출했다. 이창호는 "RTU 선수들도 충분히 가능성이 있다"며 이번 경기를 "RTU 대 DWCS의 대결"이라고 표현했다.



해외 도박사들은 이창호의 근소 우세를 점치고 있다. 배당률에 반영된 이창호의 UFC 데뷔전 승리 확률은 55% 정도다.



큰사진보기 ▲불혹의 나이에도 불구하고 무시무시한 한방을 자랑하는 조쉬 에멧(사진 왼쪽) UFC제공

메인 이벤트에서는 UFC 페더급(65.8kg) 랭킹 8위 조쉬 에멧(40·미국)과 10위 '미라클' 르론 머피(33·잉글랜드)가 맞붙는다.



UFC 페더급의 터줏대감 에멧(19승 4패)은 무패 신성 머피(15승 1무)의 진격을 막아내야 한다. 상반된 스타일의 타격가들의 대결이다. 에멧은 강력한 한 방 펀치를 자랑하는 강타자다. 지난 경기에선 최두호가 경기를 희망했던 페더급 12위 브라이스 미첼을 단 한 방에 실신시켰을 정도다. 반면 머피는 정교한 타격으로 판정승을 일궈낸다. UFC 7승 중 5번이 판정승이다.



도박사들에게 언더독으로 평가된 에멧은 "내가 이기는데 집을 걸어도 된다"며 승리를 자신했다. 이에 머피는 "이 경기는 차기 타이틀 도전자 결정전이다. 승리 후 타이틀샷을 기대하고 있다"고 맞받아쳤다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 불혹의 나이에도 불구하고 무시무시한 한방을 자랑하는 조쉬 에멧(사진 왼쪽)메인 이벤트에서는 UFC 페더급(65.8kg) 랭킹 8위 조쉬 에멧(40·미국)과 10위 '미라클' 르론 머피(33·잉글랜드)가 맞붙는다.UFC 페더급의 터줏대감 에멧(19승 4패)은 무패 신성 머피(15승 1무)의 진격을 막아내야 한다. 상반된 스타일의 타격가들의 대결이다. 에멧은 강력한 한 방 펀치를 자랑하는 강타자다. 지난 경기에선 최두호가 경기를 희망했던 페더급 12위 브라이스 미첼을 단 한 방에 실신시켰을 정도다. 반면 머피는 정교한 타격으로 판정승을 일궈낸다. UFC 7승 중 5번이 판정승이다.도박사들에게 언더독으로 평가된 에멧은 "내가 이기는데 집을 걸어도 된다"며 승리를 자신했다. 이에 머피는 "이 경기는 차기 타이틀 도전자 결정전이다. 승리 후 타이틀샷을 기대하고 있다"고 맞받아쳤다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 ROADTOUFC시즌2밴텀급우승자출신 개미지옥 이창호 승부 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실 이 기자의 최신기사 코리안 파이터 '이창호' 맞붙는 로미어스 "재밌는 경기 기대하시라" 이창호는 전진 압박을 즐긴다.오랜 공백기 동안 이창호는 많은 준비를 했다. 테이크다운에 이은 강력한 그라운드 앤 파운드를 주무기로 하는 이창호는 공백기 동안 타격 실력을 가다듬었다. UFC 밴텀급 챔피언 메랍 드발리쉬빌리처럼 타격 압박을 먼저 걸어 그래플링의 위력을 배가시키려 한다.UFC 첫 상대 로미어스는 새로운 이창호의 모습을 시험할 좋은 상대다. 이창호처럼 강력한 그래플링을 바탕으로 상대에게 돌진하는 저돌적 파이터다. 지난해 UFC와 계약해 1패를 기록하고 있다. 통산 전적은 9승 3패다.이창호는 "로미어스는 완력이 좋지만 투박한 편이다. 기술과 체력을 포함한 모든 방면에서 내가 압도할 것 같다"고 승리를 자신했다.이에 로미어스는 "우린 비슷하면서도 다른 스타일을 갖고 있다. 나도 진흙탕 싸움을 벌이고, 이창호도 진흙탕 싸움을 벌인다. UFC가 나와 이창호를 붙인 건 정말 잘한 일이다"고 화답했다.이번 경기는 UFC의 각각 다른 오디션 프로 출신 선수들 간의 대결이다. 이창호는 아시아 등용문인 RTU, 로미어스는 전 세계를 대상으로 하는 DWCS를 통해 UFC와 계약했다. DWCS에선 자마할 힐, 션 오말리 같은 UFC 챔피언들을 배출했다. 이창호는 "RTU 선수들도 충분히 가능성이 있다"며 이번 경기를 "RTU 대 DWCS의 대결"이라고 표현했다.해외 도박사들은 이창호의 근소 우세를 점치고 있다. 배당률에 반영된 이창호의 UFC 데뷔전 승리 확률은 55% 정도다. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠

unfold a 공유하기 닫기 UFC 데뷔전 앞둔 이창호, "승리 자신 있다" 페이스북

페이스북 트위터

트위터 카카오톡

카카오톡 밴드

밴드 메일

메일 URL복사 ×

‘ROAD TO UFC’ 시즌 2 밴텀급(61.2kg) 토너먼트 우승 당시 양손을 번쩍 들고 환호하는 이창호'ROAD TO UFC' 시즌 2 밴텀급(61.2kg) 토너먼트 우승자 '개미지옥' 이창호(31·172cm)가 UFC 무대에 데뷔한다.이창호는 오는 6일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 머피' 메인카드 제 4경기에서 코르테비어스 로미어스(31·미국)와 격돌한다.앞서 그는 2023년 진행된 ROAD TO UFC(RTU) 시즌 2 밴텀급 결승이 상대 샤오롱의 부상으로 반년이나 지연됐다. 결국 지난해 6월 우승 후 UFC 계약을 얻었지만 부상을 입으며 또 10개월간의 공백기를 가졌다. 결국 ROAD TO UFC 시즌 3 밴텀급 우승자 유수영이 오히려 먼저 UFC에 정식 데뷔했다.이창호는 "(유수영이) 데뷔전에서 압도적으로 승리하는 걸 보고 동기부여가 됐다"며 "데뷔전이 얼마 안 남아서 UFC 선수가 된다는 실감이 난다"고 UFC 첫 경기에 임하는 소감을 밝혔다.