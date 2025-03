버락 오바마의 재생 목록에 '그녀'가 있었다

▲오는 7월 내한하는 싱어송라이터 페이 웹스터(Faye Webster) 엠피엠지뮤직

미국의 촉망받는 인디 싱어송라이터 페이 웹스터(Faye Webster)가 오는 7월 23일 서울 홍대 무신사 개러지에서 첫 단독 내한 공연을 펼친다. 이번 공연은 지난해부터 시작된 'Underdreesed at the Symphony' 투어의 일환이다. 페이 웹스터는 특유의 몽환적인 사운드와 감각적인 비쥬얼로 많은 글로벌 팬을 보유한 인디 뮤지션이다.



지난해에는 미국을 대표하는 뮤직 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 출연했으며 올해에도 영국 '글래스톤베리 페스티벌', 일본 '후지 록 페스티벌' 등 세계적인 페스티벌에 출연을 확정했다.



1997년 미국 조지아주 애틀랜타에서 태어난 페이 웹스터는 16살 때 자체적으로 음악을 내놓으면서 음악계에 출사표를 던졌다. 단순히 스트리밍 시대에 어울리는 '이지 리스닝'으로만 여겨질 수 있으나 페이 웹스터에는 다양한 시대와 장르가 공존한다. 인디 팝과 일렉트로니카, 알앤비는 물론 컨트리까지 뒤섞은 자신만의 얼터너티브 음악을 선보이며 팬들을 조금씩 늘려갔다.



2017년에는 셀프 타이틀 앨범 < Faye Webster >, 2019년에는 지역색을 녹여낸 < Atlanta Millionaires Club > 등의 정규 앨범을 발표했다. 페이 웹스터는 내면적이고 솔직한 가사, 목가적인 사운드로 Z세대를 대변하는 싱어송라이터 중 한 사람으로 평가받고 있다. 2025년 3월 기준, 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 그녀의 월간 청취자수가 800만 명에 육박한다.



2021년 발표한 앨범 < I Know I'm Funny Haha >는 빌보드 포크 차트 10위권에 진입하면서 그녀의 대표작이 되었다. 이 앨범에 수록된 노래 'Better Distractions'는 음악 애호가로 유명한 버락 오바마 전 미국 대통령이 뽑은 '2021년 최고의 노래 플레이리스트' 목록에 당당히 포함되기도 했다.



페이 웹스터는 가수 활동에 앞서 뮤지션들의 사진을 주로 찍는 사진 작가로도 명성을 떨쳤다. 오랫동안 힙합 뮤지션들과 함께 일해온 그녀는 최근에는 고등학교 동창인 래퍼 릴 야티(Lil Yachty)와의 콜라보 곡 'Lego Ring'을 발표하는 등, 여러 경계를 넘나드는 활발한 활동을 펼치고 있다. 페이 웹스터의 내한 공연 티켓 예매는 오는 2025년 4월 2일 오전 10시부터 인터파크 티켓에서 진행될 예정이다.



