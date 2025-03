'지진' 몰고 다니는 랩스타가 한국에 온다

Travis Scott 공식 인스타그램

큰사진보기 ▲트래비스 스캇이 2023년 발표한 정규 앨범 소니뮤직

트래비스 스캇의 공연은 록스타를 방불케 한다. 아티스트 본인이 관객을 향해 다이빙을 하고, 모싱(하드코어, 메탈코어 등의 장르 공연에서 볼 수 있는 과격한 관객 놀이 문화)을 관객들에게 적극적으로 권장한다(2021년 그가 주최한 '애스트로월드 뮤직 페스티벌'에서 10명의 관객이 사망하고 300명이 다치는 사고가 벌어지는 비극도 있었다). 지난해에는 트래비스 스캇이 공연을 펼친 이탈리아 밀라노, 수만명이 모인 공연장에서 발생한 진동으로 인해 지진 신고가 접수되는 일 역시 있었다. 트래비스 스캇의 공연이 얼마나 과격하고 강렬한지를 증명하는 해프닝이다.



몇 년 전만 해도 팝이나 록 등 타 장르에 비해 정상급 힙합 뮤지션의 내한은 좀처럼 접하기 어려웠지만, 지난해 8월 칸예 웨스트, 그리고 올해 9월 타일러 더 크리에이터와 10월 트래비스 스캇에 이르기까지 많은 팬들을 보유한 랩 아이콘들의 내한이 연이어 이뤄지고 있다. 큰 규모의 공연장을 채울 수 있을 만큼 해외 힙합 음악에 대한 수요가 축적됐다는 근거다. 이번 공연에서 트래비스 스캇이 자신에게 요구되는 미덕을 얼마나 충족시켜 줄 수 있을지 팬들의 기대가 크다.

이 기자의 최신기사 '베스트셀러 작가' 된 인디록 스타의 새로운 도전

미국 래퍼 트래비스 스캇(Travis Scott)이 오는 10월 25일 첫 내한 공연을 확정했다미국 래퍼 트래비스 스캇(Travis Scott)이 마침내 첫 내한공연을 확정했다. 트래비스 스캇은 오는 10월 25일 경기도 고양시 고양종합운동장에서 첫 번째 내한 공연을 펼칠 예정이다. 이 공연은 올해부터 진행 중인 '서커스 막시무스 투어(Circus Maximus Tour 2025)'의 일환이다. 3월 중 내한 공연을 펼친다는 소문이 퍼지기도 했지만, 10월 공연이 최종 결정됐다.트래비스 스캇의 서커스 막시무스 투어는 트래비스 스캇의 정규 앨범(2023)의 발매를 기념하는 투어다. 2023년 10월 11일 미국 노스캐롤라이나에서 시작된 이 투어는 11월 8일 일본 도쿄에서 마무리된다. 투어의 최후반부 공연을 한국에서 볼 수 있게 된 것.이 투어는 지금까지 북미, 유럽, 호주, 남미 등에서 76회의 매진을 기록하며 총 2억 달러의 수익을 거둬들였다. 이는 랩 뮤지션의 단독 공연으로는 역사상 가장 높은 기록이다. 트래비스 스캇은 남아프리카공화국 요하네스버그와 인도 델리를 거쳐 한국 땅을 방문할 예정이다.텍사스 출신의 트래비스 스캇은 단연 랩 음악의 트렌드를 주도하고 있는 래퍼이자 프로듀서다. 2013년 첫 믹스테이프를 발표했고, 2018년 대표작 < Astroworld >를 발표하면서 슈퍼스타의 반열에 올랐다. '4x4', 'Franchise', 'The Scotts', 'Highest in the Room' 등을 빌보드 핫 100 차트 1위에 올렸다. 노래와 랩을 섞은 싱잉 랩, '오토튠'의 감각적인 활용, 그리고 싸이키델릭 록과 일렉트로니카의 영향을 받은 독특한 사운드를 통해 동시대 아티스트들에게 큰 영향을 미쳤다. 패션 브랜드 나이키와의 협업을 통해 패셔니스타로서 존재감을 확실히 하기도 했다.