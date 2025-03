"힘든 일, 음악으로 '직면'한다는 걸 표현하고 싶었죠"

▲우리가 할 수 있는 최선을 찾고 희망을 찾아, 가수 '윤세나' 윤세나

- 기후위기에 대한 사람들의 인식이 전보다 늘어난 것 같습니다. 세나 님은 요즘 환경문제를 어떻게 느끼고 계세요?

"정말 안타까운 현실이지만 우리가 환경 문제를 인식하는 것과 별개로 환경 악화 속도가 빨라져 점점 조급해지는 것 같습니다. 뭐랄까, 반성의 의미로 환경 문제를 언급하는 게 아니라, 발등에 떨어진 불을 끄려고 주변에서도, 언론에서도 이렇게 언급하는 거 아닌가 하는 마음입니다. 이렇게 심각한 상황인데 아직도 이기적인 인간이라 지구에게 미안한 마음이 큽니다."



- 우리 사회에서 음악이 할 수 있는 역할이 있다는 생각이 듭니다. 록 음악 자체가 저항 정신을 담고 있기도 하잖아요. 세나 님이 음악을 통해 표현하고자 하는 시대정신이 있을까요?

"저는 음악으로 '직면' 을 표현하고 싶었던 것 같아요. 누구나 힘든 일이 있고 이겨내기 힘든 시기가 있잖아요. 하지만 그런 기억들은 덮어둔다고 잊혀지지 않는 것 같더라고요. 오롯이 그 문제를 마주하고 받아드릴 때 비로소 그 속박에서 자유로워진다고 생각해요. 그런 의미로 쓴 노래가 '동이혼 - 피해망상'인데요. '더는 흘러가지마 이젠 Just go on your way' 라는 가사가 있습니다."



- 참여하시는 '기후정의 리쓴업 음악제'가 3월 22일에 열립니다. 관객으로서 어떤 기대를 가지고 이번 음악제에 가면 좋을까요? 팬분들에게 전하고 싶은 말도 함께 부탁드립니다.

"짧은 공연 시간에 기승전결을 담으려 노력하고 있습니다. 환경문제가 더욱 심각해지고 있습니다. 하지만 지나간 일을 슬퍼하기보다는 우리가 할 수 있는 최선을 찾고 희망도 찾아야겠지요. 기후정의 리쓴업 음악제가 미래를 향한 희망과 동기부여를 찾는 자리가 되셨으면 좋겠습니다. 음악제에서 만나요."



'기후정의 리쓴업 음악제'는 오는 3월 22일(토) 낮 12시부터 5시까지 대구 2.28기념중앙공원에서 열린다. 윤세나를 비롯해 윤성(밴드 아프리카), 국빈관진상들, 가족같은밴드, 락키즈 총 다섯 팀이 기후정의 메시지를 담아 공연을 펼친다. 공연과 더불어 바리바리 장터를 통해 제로웨이스트 장보기를 체험할 수 있다. 현장 참여가 어렵다면 생명평화아시아 유튜브 채널(https://www.youtube.com/ecopeacea)을 통해 온라인 중계로도 공연 시청이 가능하다.



작성/정리 이명은



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고