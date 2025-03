늘 새로운 시도 앞장선 라디오헤드 '톰 요크'의 도전

▲톰 요크와 마크 프리처드의 앨범 는 오는 5월 8일 발표될 예정이다. 리플레이뮤직

대중음악 역사상 최고의 천재로 손꼽히는 라디오헤드(Radiohead)의 톰 요크(Thom Yorke)가 새로운 음악으로 돌아온다.



톰 요크는 전설적인 전자음악가 마크 프리처드(Mark Pritchard)와 함께 듀오를 결성해 오는 5월 8일 데뷔 앨범 < Tall Tales >를 발표할 예정이다. 두 사람이 함께 작업하는 것은 2016년 마크 프리처드의 솔로곡 'Beautiful People' 이후 9년 만이다. 톰 요크와 마크 프리처드는 최근 'Back In The Game', 'The Conversation Is Missing Your Voice' 등의 싱글을 발표하며 새 앨범을 예고했던 바 있다.



세 명의 천재가 선사한 디스토피아



마크 프리처드는 Reload, Link 프로젝트와 Global Communication의 일원으로 90년대 영국 일렉트로니카 음악을 대표하는 뮤지션 중 한 사람이다. 2011년 라디오헤드의 노래 'Bloom'을 두 차례 리믹스했으며, 이후 에이펙스 트윈, 디페시모드, 피제이 하비, 슬로다이브 등 저명한 아티스트들의 노래를 리믹스했다.



< Tall Tales >는 다양한 서사와 장르를 아우르는, 다층적이고 풍부한 질감의 앨범으로 완성된 것으로 알려졌다. 선공개 곡에서 마크 프리퍼드는 신시사이저를 통해 듣는 이의 예상을 깨는 실험적이고도 음산한 사운드를 선보인다. 톰 요크는 특유의 어둡고 내성적인 스토리텔링을 풀어나가는 것은 물론, 특유의 강렬한 보컬 퍼포먼스도 선보인다.



마크 프리처드와 톰 요크가 '세 번째 멤버'로 간주하는 조너선 자와다(Jonathan Zawada) 역시 이 프로젝트를 완성하는 데 중요한 인물이다. 자와다는 아날로그와 디지털 기술을 모두 통합하는 다면적인 접근 방식으로 유명한 비쥬얼 아티스트다. 그는 이번 앨범의 아트워크를 디자인한 것은 물론, 'Back In The Game'과 'This Conversation Is Missing Your Voice' 등의 뮤직비디오를 연출했다. 그가 연출한 뮤직비디오는 현실과 디지털의 경계, 자연의 아름다움과 디스토피아 세계의 잔혹함을 두루 묘사하고 있어 보는 이에게 깊은 인상을 남긴다.



솔로 활동, 라디오헤드의 조니 그린우드와 함께 결성한 그룹 The Smile, 마크 프리처드와의 듀오, 영화 음악까지, 톰 요크는 한 사람의 행보라곤 믿기 어려울 만큼 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 물론 곧 라디오헤드로 활동하는 모습도 볼 수 있을 예정이다. 최근 라디오헤드의 멤버 다섯 명이 유한책임조합(파트너들이 유한 책임을 지는 조합 형태의 사업체)를 결성하는 등, 완전체 활동을 준비하는 움직임이 관측됐기 때문이다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고