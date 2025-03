'벤치보다 뛰는 게 낫다'던 김민재선수의 투혼의 대가, 아킬레스건 부상으로 돌아오다.

대한축구협회

당초 김민재 선수가 소집명단에 포함됐으나 좌측 아킬레스건염으로 인해 소집해제 되었습니다.아킬레스건 부상에서 가장 우선적으로 고려되는 방법은 보존적 치료입니다. 보존적 치료란 수술을 하지 않고, 손상된 아킬레스건이 스스로 회복할 수 있도록 지원하는 방법입니다. 최근 여러 연구에서도 보존적 치료가 수술적 방법과 비슷한 회복 효과를 보이며, 부작용이나 합병증 위험이 오히려 낮을 수 있다는 결과들이 보고되었습니다.한 대규모 연구에서는 아킬레스건이 파열된 환자들을 수술한 그룹과 보존적 치료를 받은 그룹으로 나누어 1년 동안 비교한 결과, 두 그룹 간의 회복력이나 힘줄의 강도, 움직임 능력에 차이가 거의 없었습니다. 오히려 수술을 받은 환자들 중 일부는 상처가 제대로 아물지 않거나 감염과 같은 합병증을 겪기도 했습니다. 연구자들은 이 결과를 통해 초기부터 적절한 재활 운동과 함께 보존적 치료를 하면 수술 못지않은 좋은 결과를 얻을 수 있다고 결론지었습니다.다른 연구에서도 여러 아킬레스건 파열 환자들을 분석한 결과, 보존적 치료를 받은 사람들이 조기에 운동을 시작했을 때 수술한 환자들과 비슷하게 잘 회복됐다고 밝혔습니다. 특히 재부상 위험에서도 두 치료 방법에 큰 차이가 없었으며, 수술한 환자들이 오히려 합병증을 겪을 가능성이 더 높았습니다.보존적 치료는 일반적으로 세 가지 단계로 나뉩니다. 첫 단계는 부상 부위를 움직이지 않게 고정하는 초기 안정화 단계로, 충분한 휴식을 통해 힘줄이 회복될 기회를 줍니다. 두 번째 단계에서는 부상 부위를 점진적으로 움직이며 재활 운동을 시작해 힘줄의 탄력성과 기능을 회복합니다. 마지막 단계에서는 본격적인 스포츠 활동 복귀를 준비하며, 힘줄을 천천히 늘려주는 운동(편심성 운동)이나 몸의 균형 감각을 높이는 훈련을 통해 재발을 방지합니다.이러한 연구 결과들을 고려할 때, 김민재 선수가 수술 없이 보존적 치료를 선택한 것은 의학적으로도 올바른 결정이며, 순조롭게 재활 과정을 마친다면 빠르게 경기력을 회복할 것으로 기대됩니다.김민재 선수의 현재 치료는 보존적 방법에 중점을 두고 있지만, 체외충격파 치료(ESWT)나 한의학적 치료와 같은 보조적 방법도 재활 과정에서 효과를 볼 수 있는 옵션입니다. 물론 이러한 치료법이 현재 김민재 선수가 받고 있는지는 알 수 없습니다만 최신 의학적 내용들을 참고한다면 아킬레스건의 치료에 도움이 된다는 보고가 많습니다.체외충격파 치료는 최근 아킬레스건염 치료에서 자주 쓰이는 방법 중 하나입니다. 이 치료법은 몸 밖에서 충격파를 아킬레스건 부위에 가해 혈액 순환을 활발하게 하고 손상된 힘줄이 빠르게 회복하도록 돕습니다. 실제 여러 연구를 통해 충격파 치료를 받은 환자들이 그렇지 않은 환자들보다 통증이 줄고, 일상적인 움직임이 더 빨리 회복되었다는 결과가 보고된 바 있습니다.특히 편심성 운동이나 스트레칭 같은 재활 운동과 함께 충격파 치료를 받으면 치료 효과가 더 좋아질 수 있습니다. 다만, 충격파 치료만으로는 완전한 회복을 기대하기 어렵고, 기본적으로 보존적 치료와 같은 전통적인 재활 치료를 병행하는 것이 가장 좋습니다.한의학적 접근법은 서양 의학과 함께 상호보완적으로 활용될 수 있습니다. 실제 연구에서도 만성적인 아킬레스건염 환자들에게 침 치료를 꾸준히 시행한 결과, 통증이 크게 줄고 기능이 개선되었다는 결과가 있었습니다.특히 침 치료를 받은 환자들은 일상생활에서 느끼는 불편함이 줄어들어 더 빠르게 평소의 활동 수준을 회복할 수 있었습니다. 또한 화침은 부상 부위에 가벼운 열 자극을 주어 조직 재생을 촉진하는 치료법이며, 약침은 염증을 줄이고 힘줄을 튼튼하게 만들어 줍니다. 이와 같은 치료법은 기존의 서양의학 치료와 함께 사용하면 더 빠른 회복을 도울 수 있습니다.추나요법은 긴장된 근육과 힘줄을 부드럽게 풀어주며, 몸의 정렬을 개선하여 불필요한 부담을 덜어줍니다. 부항이나 뜸은 혈액순환을 촉진하여 회복 속도를 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 여러 한방 치료법을 병행하는 복합적인 접근법은 단독 치료보다 더 효과적으로 알려져 있으나, 프로 선수의 경우 도핑 검사 등 현실적인 문제를 고려하여 약침 등은 신중하게 적용해야 할 필요가 있습니다.김민재 선수의 4월 초 복귀 목표는 현실적으로 불가능한 것은 아닙니다. 최신 의학 연구를 종합한 대규모 분석 연구(메타 분석)에 따르면 부분적인 손상은 보통 4~6주 정도의 회복 기간을 통해 충분히 복귀가 가능하다고 보고된 바 있습니다.그러나 아킬레스건 부상은 재발 가능성이 높아 신중한 접근이 필요합니다. 너무 빠른 복귀는 장기적으로 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 특히 UEFA 챔피언스리그와 같이 전력을 다해야 하는 경기에서는 더욱 그렇습니다.구단과 김민재 선수 본인도 신중하게 복귀 시점을 결정해야 합니다. 국가대표팀이나 소속팀 모두 그의 빈자리가 크지만, 선수의 건강과 커리어가 더욱 중요하기 때문입니다. 김민재 선수가 충분한 재활을 마친 후 건강한 모습으로 다시 그라운드에 복귀하는 것이 장기적 관점에서 도움이 될 것입니다.부상 회복 과정에서 흔히 간과되는 부분이 선수의 심리적 회복입니다. 특히 김민재 선수와 같이 팀의 핵심 선수로서 책임감을 느끼는 선수들은 빠른 복귀에 대한 심리적 압박이 클 수 있습니다. 더구나 국가대표팀의 중요한 경기에 출전하지 못한다는 부담감은 이러한 심리적 압박을 가중시킬 수 있습니다.이러한 심리적 요인은 재활 과정과 복귀 후 경기력에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부상 후 경기에 복귀한 선수들은 재부상에 대한 두려움, 경기력 저하에 대한 불안, 팀 내 위치 변화에 대한 걱정 등 다양한 심리적 부담을 경험합니다.따라서 김민재 선수의 재활 프로그램에는 신체적 치료와 함께 심리적 지원도 뒷받침 되어야 할 것입니다. 불안과 두려움을 극복하고 자신감을 회복하는 과정은 그의 경기력 회복에 중요한 영향을 미칠 것입니다.김민재 선수는 지금까지 수많은 역경을 이겨내며 세계 최정상의 수비수로 성장했습니다. 이번 아킬레스건 부상 역시 시련이 될 수 있지만, 동시에 더 강한 선수로 거듭날 기회가 될 것입니다.국내 축구팬들은 월드컵 예선에서 김민재의 부재를 아쉬워 할 수 있습니다. 그러나 장기적 관점에서 충분한 휴식과 전문적인 재활을 통한 완전한 회복이 더 중요합니다. 선수의 부상은 부상을 당한 선수에게는 큰 시련과 도전이지만, 이를 통해 더 높은 성장을 이룰 수 있는 계기가 되기도 합니다.강인한 신체와 불굴의 정신을 겸비한 김민재 선수가 더 성숙하고 건강한 모습으로 그라운드에 복귀하는 날을 기대합니다.1. Willits K. et al. Operative versus Nonoperative Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures: A Multicenter Randomized Trial Using Accelerated Functional Rehabilitation. J. Bone Joint Surg. 20102. Soroceanu A. et al. Surgical versus Nonsurgical Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture: A Meta-Analysis of Randomized Trials. J. Bone Joint Surg. 20123. Fan Y. et al. Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy for Achilles Tendinopathy: A Meta-analysis. Orthop. J. Sports Med. 20204. Feeney K.M. et al. The Effectiveness of Extracorporeal Shockwave Therapy for Midportion Achilles Tendinopathy: A Systematic Review. Cureus. 20225. 윤경영 등. 아킬레스 건병증의 한의학적 치료에 대한 국내외 연구 동향 분석. 한방재활의학과학회지. 20226. Zhang et al. Acupuncture for chronic Achilles tendnopathy: a randomized controlled study. Chin J Integr Med. 20137. Ochen Y. et. al. Operative treatment versus nonoperative treatment of Achilles tendon ruptures: Systematic review and meta-analysis. BMJ, 2019​