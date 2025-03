이토록 현실적인 종말 영화라니... 주인공들의 기막힌 선택

▲<끝, 새로운 시작> 스틸 ㈜스튜디오 디에이치엘

깊은 내공 지닌배우들의 연기 향연



눈을 현혹하는 대규모 스펙터클은 기대하기 어려운 작품이지만, 관객의 눈을 즐겁게 하는 건 예상외로 빛나는 배우 구성이다. 지쳐 나가떨어질 법한 숱한 위기를 용케 견디며 아이를 지키는 여성 역할의 조디 코머, 아내를 위해 한계를 극복하고 희생을 마다하지 않는 남편 역 조엘 프라이, 주인공의 든든한 조력자 캐서린 워터스턴 모두 이름은 외우지 못해도 어디서 많이 본 중견 연기자들이라 앙상블이 척척 맞는다.



여기에 특별출연 차원에 가깝지만 반가운 얼굴인 마크 스트롱, 그리고 무엇보다 본 작품을 선택하는 데 중요 지분을 차지할 베네딕트 컴버배치가 반갑다. 짧은 등장이지만 주인공이 그저 생존을 위해 탈주하던 것을 넘어 목적의식을 잃지 않고 희망의 근거를 찾는 데 중요한 실마리를 던지는 히든카드 노릇 톡톡히 해낸다. (원작의 팬이라 제작도 도맡았다)



불확실성이 팽배하고 우리가 일궈온 사회가 허약한 지점을 거듭 노출하는 시대, 미국 영화에서나 보던 극단적 '생존주의자'가 이제 드물지 않게 된 현실에서 <끝, 새로운 시작>의 주인공은 대홍수 재난 상황에서 흔히 현실적으로 묘사되는 고립주의 생존이 아니라 여전히 연결된 세계를 향한 믿음을 포기하지 않는다. 지하 벙커에 가득한 식량과 물자보다 어쩌면 주인공이 보이는 열린 사회와 미래에 관한 믿음이 작금 위기에 더 소중하지 않을까 생각하게 하는, 작은 규모이지만 이모저모 생각할 여지를 남기는 영화다.



<작품정보>



끝, 새로운 시작

The End We Start From

2023|영국|드라마

2025.03.26. 개봉|101분 35초|15세 관람가

감독 마할리아 벨로

출연 조디 코머, 조엘 프라이, 캐서린 워터스턴, 마크 스트롱, 베네딕트 컴버배치

원작 메건 헌터 [끝, 새로운 시작]

수입/배급 ㈜스튜디오 디에이치엘

공동 배급 ㈜키노라이츠

제공 ㈜스튜디오 산타클로스엔터테인먼트



