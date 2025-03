이강인의 PSG, 승부차기로 리버풀 이기고 8강행

AFP=연합뉴스

12일(한국시각) 오전 5시 잉글랜드 리버풀 안필드에서 벌어진 2024-25 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 2차전 파리 생 제르맹(프랑스)과 리버풀 FC(잉글랜드)의 경기1차전에서는 알리송 골키퍼가 반짝반짝 빛났지만 2차전에서는 반대편 돈나룸마 골키퍼가 날았다. 연장 30분이 끝나고 나서도 결승골이 나오지 않아 마지막 승부차기까지 이어졌지만 파리 생 제르맹 골키퍼 지안뤼지 돈나룸마는 2개의 페널티킥을 막아내는 슈퍼 세이브 실력을 자랑하며 팀을 8강 토너먼트에 올려놓은 것이다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 12일 오전 5시 리버풀에 있는 안필드에서 열린 2024-25 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 2차전 리버풀 FC(잉글랜드)와의 어웨이 게임에서 뎀벨레의 골로 합산 점수 1-1로 비긴 뒤, 연장 후 승부차기에서 돈나룸마 골키퍼의 맹활약에 힘입어 4-1로 8강 티켓을 받아들었다.6일 전 파리에서 후반 교체 선수 하비 엘리엇의 극장 결승골로 1골 차 승리를 거둔 2차전 홈 팀 리버풀 FC는 게임 시작 후 4분만에 간판 골잡이 모하메드 살라가 결정적인 득점 기회를 잡아 8강 티켓을 쉽게 따내는 줄 알았다. 하지만 파리 생 제르맹 왼쪽 풀백 누누 멘데스가 살라의 날카로운 왼발 슛을 다리로 막아냈으니 안필드 홈팬들은 머리를 감싸쥘 수밖에 없었다.그리고는 뜻밖의 첫 골(12분)이 반대쪽 골문으로 굴러 들어갔다. 최근 파리 생 제르맹 최고의 공격 능력을 자랑하는 우스망 뎀벨레가 역습 과정에서 오른쪽 측면 바르콜라에게 공간 패스를 열어주었고 그 공이 다시 골문 앞 얼리 크로스로 뻗어왔다. 이 순간 리버풀 수비수 코나테가 걷어낸다는 공이 알리송 베케르 골키퍼와 호흡이 어긋나 옆으로 흘렀고 이 틈을 놓치지 않은 뎀벨레가 달려들어 오른발로 밀어넣은 것이다.이렇게 두 게임 합산 점수가 1-1이 됐고 추가골을 넣으려는 파리 생 제르맹의 흐비차 크바라츠헬리아가 1차전처럼 놀라운 공간 움직임을 자랑했는데 리버풀 수비도 쉽게 흔들리지는 않았다. 지난 주 파리에서의 1차전처럼 리버풀 골키퍼 알리송 베케르의 결정적인 슈퍼 세이브가 17분(바르콜라 1:1 기회)과 32분(뎀벨레 1:1 기회)에 이어나왔다.수많은 홈팬들 앞에서 마음을 가다듬은 리버풀 선수들은 후반에 접어들어 더 적극적인 공격을 펼치며 결승골을 노렸다. 58분에 오른쪽 코너킥 세트피스 기회에서 루이스 디아스의 결정적인 헤더슛이 빨려들어가는 줄 알았는데 파리 생 제르맹 골키퍼 돈나룸가가 자기 오른쪽으로 날아올라 막아냈다.그리고는 후반도 끝나고 이어진 연장 30분 사이에도 추가골은 나오지 않았다. 파리 생 제르맹 벤치에 대기하고 있던 이강인은 101분에 크바라츠헬리아 대신 들어가 115분과 118분에 연거푸 왼발 슛을 날렸는데 알리송 베케르 골키퍼의 벽을 통과시키지는 못했다.어쩔 수 없이 양 팀은 승부차기 외나무다리 앞에 섰고 파리 생 제르맹 비티냐의 오른발 골부터 출발했다. 리버풀 1번 키커로 나온 모하메드 살라도 믿음직스러운 왼발 골을 성공시켰다.그런데 리버풀 두 번째 키커부터 문제가 생겼다. 후반 교체 멤버 다르윈 누녜스의 오른발 킥을 파리 생 제르맹 골키퍼 돈나룸마가 자기 왼쪽으로 훌쩍 날아올라 두 손으로 막아낸 것이다. 돈나룸마의 놀라운 슈퍼 세이브 활약은 리버풀 세 번째 키커인 커티스 존스 순서에도 빛났다. 존스의 오른발 킥부터 약간 잘못 맞은 이유도 있지만 돈나룸마가 방향을 정확히 예측하고 자기 오른쪽으로 몸을 날려 완벽하게 막아낸 것이다.파리 생 제르맹은 지안뤼지 돈나룸마 골키퍼의 연속 슈퍼 세이브 덕분에 네 번째 키커로 나온 19살 데지레 두에가 매우 침착하게 오른발 슛을 꽂아넣고는 8강 티켓을 거머쥘 수 있었다.지난 주 파리에서의 1차전 최우수선수가 리버풀 골키퍼 알리송 베케르였듯이, 이번 리버풀에서의 2차전 주인공으로 파리 생 제르맹 골키퍼 지안뤼지 돈나룸마가 떠올랐다.아슬아슬하게 8강에 오른 파리 생 제르맹은 하루 뒤 결정되는 '아스톤 빌라 vs. 클루브 브뤼헤' 게임 승리 팀과 만나게 된다.(3월 12일 오전 5시, 안필드 - 리버풀)[골, 도움 기록 :(12분)]- 두 게임 합산 1-1, 연장 후(4-2-3-1 감독 : 아르네 슬롯)FW : 지오구 조타(73분↔다르윈 누녜스)AMF : 루이스 디아스(101분↔코디 학포), 도미닉 소보슬러이(106분↔하비 엘리엇), 모하메드 살라DMF : 알렉시스 맥칼리스터(91분↔커티스 존스), 라이언 흐라번베르흐DF : 앤디 로버트슨, 페이질 판 다이크, 이브라히마 코나테(111분↔엔도 와타루), 알렉산더-아놀드(73분↔자렐 콴사)GK : 알리송 베케르(4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)FW : 흐비차 크바라츠헬리아(101분↔이강인), 우스망 뎀벨레, 브래들리 바르콜라(67분↔데지레 두에)MF : 파비앙 루이스(91분↔자이르-에메리), 비티냐, 주앙 네베스(120+1분↔곤칼루 하무스)DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스(90+2분↔루카스 베랄도), 아치라프 하키미GK :(3월 12일 현재)파리 생 제르맹 1-1(PSO 4-1) 리버풀 FCFC 바르셀로나 4-1 SL벤피카FC 바이에른 뮌헨 5-0 바이어 04 레버쿠젠인테르 밀란 4-1 페예노르트 로테르담8강 ☆ FC 바이에른 뮌헨 vs 인테르 밀란vs (아스톤 빌라 - 클루브 브뤼헤) 승리 팀8강 ☆ FC 바르셀로나 vs (보루시아 도르트문트 - LOSC 릴) 승리 팀