마블 유니버스와 다르다, 그래서 더 매력적인 새 시리즈

디즈니플러스 '데어데블:본 어게인'데어데블 vs. 킹핀의 대결은 배트맨 vs. 조커와 유사한 관계 설정에 비유해도 좋을 만하다. 배트맨에 고담시가 있다면 데어데블에겐 헬스키친, 그리고 뉴욕시라는 현실 세계의 닮은 꼴 배경도 존재한다. 가족을 잃고 시력마저 상실한 머독에겐 정의라는 신념 하나가 전부였다. 여기에 앞을 보지 못하는 대신 남보다 탁월한 청력을 비롯한 기타 감각을 십분 활용해 부와 권력을 지닌 킹핀과의 무모할 수도 있는 대결을 피하지 않는다.과거 벤 애플렉 주연의 극장판 영화가 미적지근한 반응 속에 스핀오프 <일렉트라> 제작 이후 더 이상 진전을 이루지 못하고 사라졌지만 찰리 콕스를 앞세운 넷플릭스 버전 OTT 시리즈는 전혀 달랐다. 데어데블 vs. 킹핀을 중심으로 그 속에 숨겨진 인간 본연의 습성, 선과 악의 본질이 무엇인지 다시금 일깨우면서 열혈 지지층을 확보해나갔다.이번에 공개된 <데어데블 : 본 어게인>에선 옥상 격투씬(영화 <올드보이>로부터 영감을 받았다고 한다 - 기자 말)을 비롯해 공중에서 추락하는 데어데블의 가면까지 1화 초반부를 충격적으로 장식하는 장면들의 강렬함에 힘입어 '본 어게인'이라는 제목에 걸맞는 성공적인 귀환을 OTT 구독자들에게 알렸다.