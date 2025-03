▲시네마윈즈의 모든 영상에는 가독성 좋은 자막이 존재한다.'Cinemawins' 유튜브 채널 갈무리 Cinemawins

리의 이러한 공언이 무색하지 않게, 시네마윈즈 채널은 다른 유튜브에 비해 학습적 자원에 대한 접근도 많이 제공하는 편이다. 그의 모든 영상에는 쉽게 읽히는 영어 자막이 탑재되어 있어, 비영어권 시청자뿐 아니라 영어권 청각장애인 시청자 등 다양한 이들이 제약 없이 즐길 수 있다. 이따금 설명이 전문용어의 사용을 필요로 하는 경우가 있으면 '주간 단어(Word of the week)' 코너를 이용해 직접 뜻풀이를 해 주기까지 한다.



시네마윈즈는 추천 채널 기능도 적극적으로 활용한다. 대부분 유튜버가 자신의 '부계정'을 홍보하는 영도로 사용하는 이 기능은 유튜브 시청자들이 한 채널에서 다른 채널로 유기적으로 이어지도록 돕는 역할을 한다. 시네마윈즈는 자신의 다른 계정을 추천 채널에 연결하는 대신, '각본에서 배울 점(Lessons from the Screenplay)' 이나 '필름조이' 그리고 철학 채널 '콘트라포인츠(Contrapoints)' 등 자신이 생각하기에 시청자들 지식의 저변을 확장할 타 크리에이터들을 적극적으로 홍보한다.



이처럼, 시네마윈즈 채널은 혹평으로만 일관하는 '리뷰 유튜브'의 새로운 지평을 열었을 뿐만 아니라, 시청자들의 지적 고립을 종용하는 대신 끊임없는 학습을 응원하는 대안적 공간을 성공적으로 구성하기까지 했다.



나는 재밌게 봤던 영화가 인터넷에서 지나칠 정도로 비판받고 있어 덩달아 움츠러들었다면, 혹은 좋아하는 영화 이야기를 통해 영어를 비롯한 새로운 배움에까지 도전해 보고 싶다면 유튜브에서 시네마윈즈 채널을 구독해 보는 것은 어떨까.



