당신이 알던 레이디 가가, 여기 있소이다

유니버설뮤직코리아

"You love to hate me. I'm Perfect Celebrity"

(넌 나를 미워하기를 좋아하지. 나는 완벽한 셀럽이니까)



- 'Perfect Celebrity' 중

레이디 가가(Lady Gaga)의 정규 7집타의 추종을 불허하는 노래 실력과 퍼포먼스부터 창의적인 무대 의상과 콘셉트까지. 파격적인 팝스타의 상징인 미국 싱어송라이터 레이디 가가(Lady Gaga)가 지난 3월 7일 정규 7집 < MAYHEM >(메이헴)을 발표했다.< MAYHEM >은 가가의 활동 초기 팝 사운드의 음악을 지향한 작품으로 알려졌다. 레이디 가가는 단순히 과거 전성기 작품에 대한 향수를 자극하는 것에 그치지 않고, 지난 십수 년간 쌓아온 음악적 경험과 역량, 새로운 예술적 시각을 담아 초기의 사운드를 재창조했다.레이디 가가는 "이번 앨범은 나의 초기 팬들이 사랑했던 팝 음악으로 다시 돌아가는 것에 대한 두려움을 마주하는 것에서 시작됐다"라고 설명했던 바 있다. 가가는 "산산이 부서진 거울 조각을 다시 맞추는 것과 같았다. 조각들을 완벽히 원래대로 돌려놓을 순 없겠지만, 그 자체로 새롭고 아름다운 전체를 만들어 낼 수 있다"라는 설명을 더했다.신보에는 올해 '그래미 어워즈'에서 '최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'를 수상하고 미국 빌보드 핫 100 차트 1위와 스포티파이 글로벌 차트 1위를 휩쓴 브루노 마스와의 듀엣곡 'Die With A Smile', 발매 후 평단과 팬에게 일제히 극찬을 받은 'Abracadabra', 'Disease'의 선공개곡을 포함해 총 14곡이 실렸다.레이디 가가는 트렌드와 손을 쉽게 잡지 않는다. 팝 음악이 점점 슬프고 내향적으로 변하는 2020년대의 한가운데, 레이디 가가는 보란듯이 화려한 사운드와 개인적인 혼란을 접목한다. 80년대 신스팝과 록 기타를 절묘하게 결합한 'Perfect Celebrity'에서는 슈퍼스타만이 느낄 수 있는 비애를 노래한다. 프랑스의 전자음악가 게샤펠슈타인이 참여한 'Killah'는 프린스의 보컬과 기타를 노골적으로 오마쥬한다. 레이디 가가의 커리어 초기를 소환하는 도발적인 댄스 팝 'Garden Of Eden', 나일 로저스 풍의 펑키한 기타와 신디사이저가 어우러지는 'Shadow Of A Man' 역시 인상적인 순간이다.레이디 가가는 지난 2008년 'Just Dance'로 데뷔했다. 지금까지 'Just Dance', 'Poker Face', 'Born This Way', 'Bad Romance', 'Telephone', 'Million Reasons', 'Rain On Me' 등 수많은 히트곡을 배출했으며, 이 중 6곡은 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐다. 'Born This Way'는 지금도 전세계 퀴어 축제에서 울려 퍼지는 등, 소수자 운동을 대표하는 송가로도 기록됐다. 가가는 지금까지 14개의 그래미 상을 받았고, 18개의 MTV 비디오 뮤직 어워즈 트로피를 거머쥐었다. 2017년에는 슈퍼스타의 상징인 슈퍼볼 하프타임쇼의 헤드라이너(간판 공연자)가 되는 위업을 세웠다.레이디 가가는 자신이 주연을 맡은 영화 <스타 이즈 본>의 주제가 'Shallow'로 아카데미 시상식 주제가상을 받았으며, 같은 시상식에서 여우주연상 후보에 오르는 등 할리우드 스타 배우로도 거듭났다. 최근에는 토드 필립스 감독의 영화 <조커 폴리 아 되>에서 여주인공 '할리 퀸'을 연기했다. 아카데미 시상식에서도 주제가상을 받았다. 주제가를 부르고 주연 배우를 맡은 <스타 이즈 본>으로 아카데미 시상식 여우주연상 후보에 오르는 등 할리우드 스타 배우로도 거듭났다.화려한 댄스 가수로 널리 알려졌지만 레이디 가가는 장르의 경계를 넘나들며 활약한 아티스트다. 재즈의 아이콘인 고 토니 베넷과 듀엣 앨범을 발표했고, < Joanne >에서는 컨트리, 소프트 록 음악을 시도하기도 했다. 레이디 가가의 신보 < MAYHEM >은 단순히 전성기의 동어반복이 아니다. 지금껏 다양한 도전을 거듭한 디바가 지금까지 쌓아온 공력을 펼치는 장이기도 하다. 한편 레이디 가가는 오는 4월 미국 최대의 페스티벌인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에서 헤드라이너로 공연할 예정이다.