레알 마드리드, UCL '마드리드 더비'서 1골 차 신승

AFP=연합뉴스

4일(현지시간) 열린 레일 마드리드와 아틀레티코 마드리드의 경기에서 호드리구가 득점 후 세리머니를 하고 있다.디펜딩 챔피언 레알 마드리드가 16강 토너먼트 첫 게임을 이기기는 했지만 더 많은 골을 넣지 못해 활짝 웃지는 못했다. 오는 13일 아틀레티코 마드리드와의 어웨이 게임 부담이 조금 무겁게 다가오는 상황이 벌어진 것이다. 공격 주요 지표인 슛 기록(레알 마드리드 13개, AT 마드리드 6개)과 유효 슛(레알 마드리드 7개, AT 마드리드 2개) 기록 모두 레알 마드리드가 압도했지만 1골 차 결과가 마음에 걸릴 뿐이었다.카를로 안첼로티 감독이 이끌고 있는 레알 마드리드 CF가 한국 시각으로 5일 오전 5시 스페인 마드리드에 있는 에스타디오 산티아고 베르나베우에서 열린 2024-25 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 1차전 아틀레티코 마드리드와의 홈 게임에서 브라힘 디아스의 결승골에 힘입어 2-1로 이겼다.두 팀은 현재 스페니시 프리메라 리가 순위표에서 1위 FC 바르셀로나(57점)를 따라붙기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 아틀레티코 마드리드가 56점으로 2위, 레알 마드리드가 54점으로 3위 자리에 있는 것이다.스페인 수도 마드리드의 오랜 라이벌 대결이 챔피언스리그 16강 토너먼트에서 이루어졌는데 1차전 시작 후 4분도 안 돼 벼락골이 들어갔다. 홈 팀 레알 마드리드의 브라질 출신 날개 공격수 호드리구가 발베르데의 기막힌 공간 패스를 받아 상대 수비수 둘을 가볍게 따돌리고는 왼발 슛을 정확하게 왼쪽 구석으로 꽂아넣은 것이다.하지만 수많은 레알 마드리드 홈팬들의 환호성이 전반 끝날 때까지 이어지지는 못했다. 32분에 더 아름다운 동점골이 반대쪽 골문으로 빨려들어갔기 때문이다. 그 주인공은 지난 시즌까지 잉글리시 프리미어리그 맨체스터 시티 FC에서 활약했던 아르헨티나 국가대표 골잡이 훌리안 알바레즈였다. 동료 하비에르 갈란의 기습적인 왼발 아웃사이드 패스를 받아 레알 마드리드 카마빙가를 따돌린 뒤 오른발 감아차기(32분)를 날렸고, 이 공이 골문 오른쪽 기둥을 스치며 빨려들어간 것이다.전반이 1-1로 끝났기 때문에 홈 팀 레알 마드리드는 2차전을 떠올리며 불안한 생각이 밀려왔지만 55분에 귀중한 결승골이 들어갔다. 비니시우스 주니오르와 페를랑 멘디를 거친 패스를 받은 브라힘 디아스가 중심을 잃은 듯 보였지만 오른발 슛을 낮게 깔아 넣은 것이다.이후 레알 마드리드는 추가골을 넣기 위해 루카 모드리치를 62분에 들여보낸 것을 시작으로 루카스 바르케스(82분)와 엔드릭(89분)을 차례로 들여보냈지만 킬리안 음바페가 막힌 공격의 답답함을 해소하지는 못하고 끝났다.이제 두 팀은 오는 13일 오전 5시 장소를 에스타디오 메트로폴리타노로 옮겨 8강 진출 팀을 결정하게 된다.한편, 같은 시각 네덜란드 에인트호번에서 열린 PSV 에인트호번 vs. 아스널 FC 게임에서는 어웨이 팀인 아스널 FC(잉글랜드)가 무려 7-1로 대승을 거두는 실력을 뽐내며 8강 진출에 대한 자신감을 맘껏 뽐냈다.(3월 5일 오전 5시, 에스타디오 산티아고 베르나베우 - 마드리드)[골, 도움 기록 : 호드리구(4분, 도움-페데리코 발베르데), 브라힘 디아즈(55분, 도움-페를랑 멘디) / 훌리안 알바레즈(32분)](4-3-3 감독 : 카를로 안첼로티)FW : 비니시우스 주니오르, 킬리안 음바페, 호드리구MF : 에두아르도 카마빙가(62분↔루카 모드리치), 오렐리엥 추아메니, 브라힘 디아스(89분↔엔드릭)DF : 페를랑 멘디, 안토니오 뤼디거, 라울 아센시오, 페데리코 발베르데(82분↔루카스 바르케스)GK : 티보 쿠르투아(4-4-2 감독 : 디에고 시메오네)FW : 앙투안 그리즈만(71분↔로빈 르 노르망), 훌리안 알바레즈MF : 사무엘 리노(64분↔코노 갤러거), 로드리고 데 폴(75분↔알렉산더 쇠리오스), 파블로 바리오스(75분↔앙헬 코레아), 줄리아노 시메오네(64분↔나후엘 몰리나)DF : 하비에르 갈란, 클레망 렝글레, 호세 마리아 히메네스, 마르코스 요렌테GK : 얀 오블락