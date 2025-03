▲3일(한국시각) 제97회 아카데미 시상식에서 축하 무대를 펼치는 블랭핑크 리사. 연합뉴스

아카데미 시상식을 앞두고 이들의 출연이 알려진 이후, 세 사람이 함께 'Born Again'을 라이브로 선보인다는 소문이 돌았지만, 실제 공연은 소문과 달랐다. 이들이 꾸민 무대는 < 007 > 시리즈의 50주년을 축하하는 헌정 공연이었다.



2024년의 화제작 영화 <서브스턴스>에 출연한 마가렛 퀄리 007의 요원들로 분한 댄서들과 함께 탱고 무대를 선보이면서 분위기를 끌어올렸다. 이윽고 검은 드레스를 입은 리사가 와이어에 매달린 채 공중에서 내려왔다. 리사는 < 007 죽느냐 사느냐 >(1973)의 주제가인 윙스(Wings)의 'Live and Let Die'를 불렀다. 남자 댄서들과 함께 준비된 댄스 퍼포먼스 역시 펼쳤다.



이어 래퍼 겸 가수 도자 캣이 등장했다. 도자 캣은 < 007 다이아몬드는 영원히 >의 주제가인 셜리 배시의 'Diamonds Are Forever'를 불렀다. 이 곡은 훗날 칸예 웨스트가 'Diamonds From Sierra Leone'에서 샘플링한 것으로도 널리 알려져 있다.도자 캣은 평소의 파격적인 모습을 내려놓고, 전통적인 디바의 모습으로 변신했다. 대미를 장식한 것은 레이였다. 레이는 < 007 > 시리즈 주제가 역사상 최초로 아카데미 시상식 주제가상을 받은 노래이자 < 007 스카이콜 >(2012)의 주제가 'Skyfall'을 불렀다.



영국 팝의 새로운 디바 레이가 영국 선배 디바인 아델의 노래를 절창하는 모습에 좌중의 뜨거운 박수가 이어졌다. 각기의 방식으로 < 007 >에 헌정을 보낸 세 여성 뮤지션은 공연을 마친 후 다시 한번 무대 위로 올랐다. 이 무대와 함께 리사는 케이팝 아티스트 출신으로는 처음으로 아카데미 시상식의 축하 공연을 장식한 아티스트로 기록되었다.



한편 올해 아카데미 시상식에서는 성노동자에 대한 이야기를 다룬 션 베이커 감독의 독립 영화 <아노라>가 작품상, 감독상, 여우주연상, 각본상, 편집상 등을 휩쓸며 주인공이 되었다. <서브스턴스>에서 인생 최고의 연기를 펼친 데미 무어의 여우주연상 수상이 예측되었으나, <아노라>의 마이키 무어가 여우주연상을 받는 이변이 탄생했다. 에이드리언 브로디는 <브루탈리스트>로 남우주연상을 받았고, 2003년 <피아니스트> 이후 22년 만에 다시 한번 남우주연상을 수상하는 진기록을 세웠다.



