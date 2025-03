아시아 힙합 파워 제대로 보여준다, 박재범과 뭉친 일본 여제

▲Awich, Jay Park, KR$NA, Masiwei, VannDa의 합작 싱글 'Asian State Of Mind' TuneCore Japan

일본을 대표하는 여성 래퍼 에이위치(Awich)가 지난 2월 28일 신곡 'Asian State Of Mind'를 발표했다. 래퍼들의 마이크 릴레이 사이퍼(cypher) 형식을 취한 이 곡은 아시아 4개국을 대표하는 힙합 뮤지션들이 피쳐링진으로 참여했다. 래퍼이자 알앤비 뮤지션, 기업가로서 한국 힙합 신을 이끌고 있는 박재범, 인도의 KR$NA, 중화권 힙합 그룹 Higher Brothers의 리더 Masiwei, 캄보디아 아티스트 VannDa가 그 주인공이다.



'Asian State Of Mind'라는 제목이 보여주듯 아시아를 대표하는 아티스트들이 모여 아시아 힙합 신의 긍지를 높인다는 데에 역점을 두었다. 에이위치는 이 곡의 발표를 앞두고도 한국 매체 엘이맥과 진행한 인터뷰에서"힙합의 성장을 위해 아시아가 하나가 되어야 한다.", "연결이 되지 않으면 할 수 없는 것들이 있다고 생각한다" 라는 입장을 표했던 바 있다.



4인 4색 피쳐링 군단, 아시아 래퍼의 긍지를 드높이다



이 곡에 피쳐링한 래퍼들은 각자의 나라를 상징하는 공간에서 등장한다. 아이돌 출신의 래퍼에서 한국 힙합을 이끄는 뮤지션이자 기업가로 성장한 박재범은 "진정성은 돈으로 살 수 없다"며 경쟁자들을 압도한다. 인도 래퍼 KR$NA는 자신이 "형제들을 위해 달러를 벌고, 인도 국기를 드높인다"고 노래한다.



자신을 사상가 노자에 비유하는 중화권의 래퍼 Masiwei는 "신주 땅을 밟고 황하에서 목욕한다"며 지역성을 숨기지 않는다. 캄보디아의 대표 래퍼 VannDa는 코끼리와 유적지 앙코르와트 앞에 서서 "나는 크메르인을 위해 노래한다", "탈식민지화를 할 때가 됐다"고 담대하게 외친다.



이 모든 래퍼들을 불러 모은 주인공 에이위치는 자신을 두고 "일본과 오키나와를 짊어진 사람", "밑바닥에서 기어올라가는 엄마이자 과부"라 표현하며 긍지를 드러낸다. 에이위치의 랩은 단순한 으스댐에 끝나지 않는다. "길을 열어준 박재범에게 경의를, KR$NA의 펜은 게임을 바꾸고 있어. Masiwei는 더 높은 곳으로, Vannda의 업적은 사라지지 않아"라며 함께 이 곡에 참여한 아시아 동료에 대한 존경심을 표한다. 각자의 출신을 자랑하기에 바쁜 듯 보이지만 결국 아시아 신의 연대, 그리고 힙합의 미덕 중 하나인 '리스펙트(존경)'으로 귀결되는 것이 이 곡의 매력이다.



오키나와 출신의 래퍼 에이위치는 일본 힙합의 입지전적인 존재다. 미국 생활 중 남편상을 당한 이후에는 딸을 혼자 키우며 커리어를 이어온 여성이기도 하다. 지난해에는 일본 최대의 뮤직 페스티벌 '후지 록 페스티벌'에서 서브 헤드라이너를 맡았다. '원 유니버스 페스티벌'을 통해 내한 공연을 펼쳤을 때는 자신의 파란만장한 삶을 직접 한국어 랩으로 선보이기도 했다.



에이위치는 박재범의 'Xtra Mcnasty'에 피쳐링하는 것은 물론, 밴드 새소년이 아시아 뮤지션들과의 교류를 위해 기획한 콘서트 'Hello, World!'에 출연하기도 했다. 딩고 프리스타일 킬링벌스에서도 랩을 선보이며 한국 음악팬들에게 눈도장을 찍었다.



