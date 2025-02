이 시대 가장 창조적인 래퍼, 한국에서 만난다

AEG Presents Asia

큰사진보기 ▲타일러 더 크리에이터(Tyler The Creator)의 정규 8집 소니뮤직

이번 월드 투어는 타일러 더 크리에이터가 지난해 10월 발표한 정규 8집 < Chromakopia >의 발매를 기념하는 월드 투어다. < Chromakopia >는 발매 후 3주 간 빌보드 200 차트에서 1위를 지켰으며, 2024년 발표된 힙합 앨범 중 가장 높은 첫날 스트리밍 수치(스포티파이 기준)를 기록하며 전성기를 입증했다. 이 기록은 같은 해 앨범을 발표한 켄드릭 라마(Kendrick Lamar), 에미넴(Eminem)보다 높은 것이다.



< Chromakopia >는 자신의 연애사와 가족사, 편집증 등 개인적인 면모를 그 어느 때보다 녹여낸 앨범이자 다양한 장르를 매개하는 특유의 작법이 극대화된 앨범으로 극찬받았다.



Chromakopia 투어는 앨범 속 개인 서사를 감각적인 시각적 연출과 함께 풀어낸 점에서도 높은 평가를 받고 있다. 공연장 전체를 < Chromakopia >의 상징색인 녹색으로 도배하고, 컨테이너 박스 위를 활보하며, 자신의 방을 형상화한 세트 위에서 랩을 하기도 한다. 빌보드지는 Chromakopia 투어를 두고 "타일러 더 크리에이터가 만든 모든 것에 대한 러브레터와 같다"며 "오래된 것과 새로운 것, 혼돈과 통제, 유머와 진정한 감정을 결합한다"고 극찬했다.



한편 타일러 더 크리에이터의 이번 내한 공연 예매는 2025년 3월 5일 낮 12시 인터파크 티켓에서 진행된다. 공연의 오프닝 게스트로는 미국 LA 출신의 얼터너티브 힙합 그룹 파리스 텍사스(Paris Texas)가 출연할 예정이다. 이번 공연은 현시점 가장 창조적인 힙합 아티스트의 예술 세계를 가장 가깝게 만날 수 있는 기회다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 타일러더크리에이터 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 이현파 (hyunpa2) 내방 구독하기 대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람, 스물 아홉. 이 기자의 최신기사 돌아온 케이팝 황제, 자신을 초월할 수 있을까

오는 9월 13일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 타일러 더 크리에이터(Tyler The Creator)의 내한 공연이 열린다.현재 힙합 음악을 대표하는 아이콘인 타일러 더 크리에이터(Tyler The Creator)가 내한을 확정했다.타일러 더 크리에이터는 오는 9월 13일 경기도 고양시일산 킨텍스 제2전시장 10홀에서 내한 공연을 펼친다. 이번 공연은 올해부터 진행 중인 '크로마코피아 투어'의 일환이다. 타일러 더 크리에이터는 이번 투어에서 도쿄와 서울, 방콕, 마닐라 등 아시아의 여러 도시를 방문할 예정이다. 타일러 더 크리에이터가 한국을 방문하는 것은 2017년 이후 무려 8년 만이다.2011년에 데뷔한 타일러 더 크리에이터는 충격적인 등장과 함께 음악계에 이름을 아로새겼다. 데뷔 초 타일러 더 크리에이터는 자신이 직접 연출한 'Yonkers'의 뮤직비디오에서 바퀴벌레를 먹는 충격적인 모습을 보여주었다. 음악에서도 음산한 사운드와 폭력적인 가사를 선보이며 '호러코어' 뮤지션의 대표 격이 됐다(데뷔 초 호모포비아적인 가사로 논란에 휩싸였지만, 2017년 양성애자로 커밍아웃했다). 2017년 < FLOWER BOY >를 발표한 이후, 보다 성숙하고 진중한 뮤지션의 가능성을 제시했다.2019년 발표한 < IGOR >와 2022년 발표한 < CALL ME IF YOU GET LOST >로 그래미상 최우수 랩 앨범을 2회 수상했다.타일러 더 크리에이터는 오늘날 힙합이 움직이는 방향을 보여주는 아티스트다. 힙합의 정통성을 수호하는 것보다는, 알앤비와 펑크(funk), 재즈, 일렉트로니카, 록 등 다양한 장르와 힙합을 결합하는 작법에 능하다. 동시에 'EARFQUAKE', 'See You Again', 'Like Him' 등 대중적이고 서정적인 멜로디를 만들어내는 것에도 능한 작곡가다.타일러 더 크리에이터는 '이름값 잘 하는 래퍼'라는 찬사를 받는다. 종합 창작 그룹 '오드 퓨쳐(Odd Future)의 일원인 타일러 더 크리에이터는 래퍼뿐 아니라 프로듀서, 패션 디자이너, 영상 감독 등을 오가는 전천후 예술가이기 때문이다. 그는 의상, 영상 등 시각적 언어를 자신의 음악과 절묘하게 조화시킨다. 20세기의 데이비드 보위(David Bowie)가 그랬듯, 그는 앨범마다 서로 다른 모습의 페르소나로 변신하기도 한다.그는 자신의 패션 브랜드 골프 왕(GOLF WANG)을 설립하고, 즐겨 입는 아이템을 유행시키는 등 패션의 아이콘으로도 자리 잡았다. Z세대를 대표하는 팝스타 빌리 아일리시 역시 자신의 음악 스타일을 확립하는 데 타일러 더 크리에이터의 영향을 많이 받았다고 고백한 바 있다.