돌아온 케이팝 황제, 자신을 초월할 수 있을까

지드래곤의 정규 3집 <위버멘쉬>

그룹 빅뱅의 리더이자 솔로 가수·프로듀서 지드래곤이 25일 오후 2시 정규 3집 <위버멘쉬>(Übermensch)를 발표했다. 지드래곤은 2013년 9월 발표한 정규 2집 <쿠데타> 이후 11년 5개월 만에 정규 앨범을 발표하는 것이다. 솔로 아티스트로서 새 앨범을 발표하는 것은 2017년 6월 발표한 EP <권지용> 이후 7년 8개월 만이다. 지드래곤의 신보 제목 '위버멘쉬'는 독일의 철학자 프리드리히 니체가 제시한 인간상이다. 자신의 고통과 약점, 역경 등을 초월하고 자신만의 새로운 가치를 창조하는 '초인'을 의미한다.



신보의 타이틀곡 'TOO BAD'에는 한국계 미국인 싱어송라이터인 앤더슨 팩(Anderson. Paak)이 참여해 눈길을 끌었다. 힙합 거장 닥터 드레(Dr. Dre)의 총애를 받으며 등장한 앤더슨 팩은 랩과 보컬은 물론 드럼, 피아노 등 다양한 악기 연주에 능한 전천후 아티스트다. 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)와 함께 결성한 슈퍼 그룹 실크 소닉(Silk Sonic)의 노래 'Leave The Door Open'으로 그래미상 '올해의 노래'와 '올해의 레코드'로 선정되는 영광도 누렸다. ' 한편 'TOO BAD'의 뮤직비디오에는 4세대 대표 걸그룹 에스파의 멤버 카리나, 그리고 앤더슨 팩이 모두 출연했다.



지드래곤이 작사·작곡·프로듀싱 그리고 편곡에 참여한 신보는 빅뱅의 오랜 팬들의 향수를 자극한다. 멜론 차트 역사상 최장 기간(67일) 1위를 차지한 남자 솔로 가수의 노래가 된 'HOME SWEET HOME'은 그 자체로 빅뱅의 전성기에 대한 헌사다. 2020년대 신스웨이브를 빌린 'IBelongIIU', 전설적인 기타리스트 나일 로저스(Nile Rodgers)의 연주로 시작되는 'Take Me' 역시 빅뱅의 2010년대 초반을 소환한다.



영어·중국어·일본어 등 여러 언어가 섞인 노래 'DRAMA'는 서정적인 인트로와 함께 2017년 발매곡 '무제'를 떠올리게 한다. 다양한 키워드를 마구 나열하는 특유의 추상적인 가사는 '보나마나', 'GYRO-DROP' 등의 곡에서 심화된다. 발매 이후 신보에 대한 음악 마니아들의 반응이 엇갈리는 지점이기도 하다.



'위버멘쉬'라는 제목이 공개되면서 지드래곤 개인의 자기고백적인 서사가 담긴 앨범이 될 것이라 예상하는 팬들도 많이 있었지만, 공개된 앨범은 이러한 예상으로부터 빗나간다. 최근 그를 둘러싼 역경을 다룬 'POWER', 팬들에게 바치는 노래 'HOME SWEET HOME'을 제외하면 대부분이 남녀 관계를 다룬 보편적인 팝송을 지향한다.



지드래곤은 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔한 이후 자신이 만든 여러 노래를 국민적인 히트곡으로 등극시킨 최초의 케이팝 아이돌이다. '작곡돌'로서 인정받은 그는 그룹 활동과 솔로 활동에서 모두 거대한 성공을 거뒀다. 동시에 세계적인 패션 아이콘으로서, '나이키' 등의 국제적인 브랜드와 협업을 펼치기도 했다.



데뷔 20주년을 앞두고 있는 가운데에도 케이팝 제왕의 영향력은 현재진행형이다. <위버멘쉬>가 발매되자마자 수록곡 전곡이 주요 음원 차트 20위권에 진입했으며, 음악 팬들 사이의 열띤 토론이 곧바로 이어진 것 역시 그 증거다. 발매 첫날에는 62만 장 이상의 앨범 판매량을 기록했다.



한편 지드래곤은 오는 3월 29일, 30일 경기도 고양시 고양종합운동장에서 '위버멘쉬' 월드투어의 포문을 열 예정이다.





