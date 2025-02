둘 다 반전... 새 걸그룹 하츠투하츠-키키의 차별점

▲키키 (사진 맨위), 하츠투하츠 스타쉽엔터테인먼트, SM엔터테인먼트

기존 업계를 바짝 긴장하게 만든 이들의 데뷔는 5세대 아이돌의 다양성 측면에서도 환영할 만한 일이다. 다인원(8인) vs. 소수 정예 (5인 조합), 다국적 vs. 한국인 구성, 30년 관록의 회사 vs. 중견 업체 등 특별한 접점이나 교집합 전혀 없이 차별화된 하츠투하츠와 키키의 등장은 2025년 케이팝 시장을 충분히 뒤흔들 수 있는 슈퍼 신인의 등장이라는 점에서 모두의 관심이 집중되고 있다.



그동안 SM표 걸그룹은 창업주 이수만 전 대표 프로듀서, '보컬 장인' 유영진 전 이사의 손길이 크게 가미된 상태에서 데뷔가 이뤄지는 경우가 많았지만 하츠투하츠는 이들의 퇴진 이후 등장하는 신인이기에 방향성 측면에서 궁금증을 키울 수 밖에 없었다. 파격 대신 안정성을 택한 듯한 데뷔이긴 하지만 초반 '빌드업' 과정이라는 시선에서 바라보면 'The Chase'는 SM의 새로운 동력으로서 충분한 자질을 갖췄음을 입증하고 있다.



마찬가지로 걸그룹 명가로 점차 자리매김하고 있는 스타쉽은 철저히 국내파 멤버들 중심의 그룹 데뷔라는 전통을 이어가면서도 이전에는 전혀 찾아볼 수 없었던 음악+콘셉트 실험을 이번 키키를 통해 구현하고 있다. 10대의 발랄함과 럭비공 마냥 어디로 튈지 모르는 개성 넘치는 멤버들의 조합을 통해 회사의 15년 노하우를 모두 쏟아 넣으면서 사람들로 하여금 5인조의 정식 데뷔날을 손꼽아 기다리게 만들어 놓았다.



하츠투하츠와 키키 덕분에 2025년은 제법 들을 거리, 볼 거리 많은 케이팝의 부흥기가 될 전망이다.

