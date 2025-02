'이영지의 레인보우' 종영... 눈물과 웃음 쏟아졌던 이유

KBS

큰사진보기 ▲KBS '더 시즌즈-이영지의 레인보우' KBS

​그동안 <더 시즌즈>는 다양한 개성을 지닌 음악인들이 진행자로 나서 저마다의 색깔을 강하게 드러낸 바 있다. 그 중에서도 이영지는 뭔가 독특한 기운을 내뿜었다. 예능, 유튜브 진행자로서 일찌감치 MC의 자질을 인정받은 그녀는 자신의 이름을 내건 TV 프로그램에서도 확실한 능력을 보여줬다.



​아직 경험이 부족할 수 밖에 없는 어린 나이에도 불구하고 초대손님과 관객들을 쥐락펴락하는 입담과 현장을 확실하게 장악하는 아우라를 뽐내면서 <레인보우>의 틀을 확실하게 잡아 놓았다. 본인과 친분이 있는 출연진 뿐만 아니라 처음 마주한 출연자와도 때론 티키타카식 호흠을 뽐내는 등 웬만한 관록 있는 방송인 못잖은 활약을 이 프로그램에서 보여준 것이다.



​자신이 하고 싶은 말을 하는 것 외에도 함께 자리한 이들의 말을 귀 기울여 들어줄 줄 아는, 진행자에게 꼭 필요한 또 다른 덕목까지 갖추면서 이영지는 'MZ세대의 대표 MC'라는 자랑스런 직함도 얻게 되었다. 노래와 랩 잘하고 예능감으로 충만했던 젊은 진행자의 짧았던 5개월은 예상했던 것 이상의 가치를 우리에게 안겨줬다. 흇날 본인의 이름을 내건 또 다른 프로그램의 단독 MC로서 재회할 수 있길 기대해본다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 이영지 이영지의레인보우 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 '언더커버 하이스쿨'의 쿨한 결정... 묘하게 재밌네

KBS '더 시즌즈-이영지의 레인보우'​이영지 본인의 무대로 꾸며진 2부에선 '나는 이영지'의 밴드 버전, 정동환(멜로망스)의 감미로운 피아노 선율에 목소리를 담은 'If I Ain't Got You' (알리사 키스 원곡) 등 가수 본업에 충실한 구성으로 꾸며졌다. 이 순간 '영석이형' 나영석 PD가 깜짝 등장해 이영지 뿐만 아니라 현장 관객들에게 놀라움을 안겨줬다.퇴사 13년만에 처음 KBS 스튜디오를 찾아온 그의 출연에 이영지는 방청객들과 함께 축하 공연을 '강요'(?)했고 이에 "약속과는 다르지 않냐?"라는 나 PD는 현란한 몸동작으로 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'(투어스) 춤을 추며 웃음을 유발시켰다. 나PD의 이러한 모습을 지켜 보며 눈물 펑펑 쏟은 이영지는 "영상 볼 때는 눈물이 안 났는데 춤추는 거 보니까 눈물이 난다. 너무 못 추셔서 눈물이 났다. 못 추니까 너무 슬프다"라고 화답했다.​후임 MC 박보검을 향해 "슈퍼노바 춤 필수로 할 줄 알아야 한다"라는 엄포와 더불어 다섯글자로 "박보검 질투, 나빼고 망해, 나만 잘돼라, 영석피디짱"라고 언급, 또 한번 즐거움을 선사했다. 이제 작별을 고할 시간이 찾아왔고 이영지는 "저는 이곳이 일터가 아닌 쉼터였다. 게스트와와 관객분들 정말 감사하다"고 고마움을 표시했다