거장부터 팝스타까지... '역대급 라인업' 5월, 서울 찾는다

큰사진보기 ▲제17회 서울 재즈 페스티벌 2025에 출연하는 썬더캣(Thundercat) 프라이빗커브

토요일에 출연하는 썬더캣(Thundercat)은 현시대 가장 창의적인 베이시스트다. 연주자이자 프로듀서, 싱어송라이터인 그는 지금까지 차일디시 감비노, 브루노 마스, 고릴라즈 등 기라성 같은 뮤지션들과 함께 작업하면서 넓은 장르적 스펙트럼을 증명했다. 특히 힙합 역사상 최고의 명반 중 하나인 켄드릭 라마의 < To Pimp A Butterfly > (2015)의 수록곡 'These Walls'에 참여했고,이 곡으로 제58회 그래미 어워드 최우수 랩/송 콜라보레이션 부문을 수상했다. 썬더캣은 공연에서도 정교하게 쪼개진 박자의 베이스 연주를 보여주기로도 정평이 나 있다.



카마시 워싱턴과 썬더캣, 유세프 데이즈. 이들은 모두 재즈를 타 장르의 문법과 결합하면서 재즈의 역사를 계승하고 있는 주인공들이다. '현재 시제의 재즈'를 만날 수 있다는 점에서 의미 있는 섭외다.



대중음악 펑크, 소울, 힙합, 재즈 등을 결합한 애시드 재즈(Acid Jazz) 장르의 선두 주자인 인코그니토(Incognito), 브라질 음악의 정서를 재즈와 결합한 피아니스트 겸 보컬리스트 엘리아니 엘리아스(Eliane Elias), 지금까지 그래미 어워드를 18회나 받은 재즈 뮤지션 벨라 플렉(Bela Fleck) 등 거장들의 이름도 확인해야 한다.



브릿 어워드 휩쓴 그녀, 마침내 첫 내한



큰사진보기 ▲'제17회 서울 재즈 페스티벌 2025'에 출연하는 레이(RAYE) 프라이빗커브

새로운 팝 아티스트 레이(RAYE)처럼 비재즈 뮤지션을 보고자 하는 관객도 많을 것이다. 레이는 지난해 영국 '브릿 어워드'에서 시상식 최초의 6관왕에 올랐다. 2023년 발표한 'Escapism'이 영국 오피셜 싱글 차트 1위에 올랐고, 최근에는 그래미 어워드 최우수 신인 아티스트상 후보에 올랐다. 에이미 와인하우스를 떠올리게 만드는 묵직한 보컬을 선보이는, 영국 대중음악의 새로운 아이콘이다. 최근에는 블랙핑크의 리사가 부른 노래 'BORN AGAIN'에 피쳐링하면서 케이팝 팬들에게도 친숙해졌다.



일요일에는 제이콥 콜리어(Jacob Collier)가 출연한다. 많은 실용음악과 학생의 우상으로 여겨지는 아티스트다. 영국 런던 출신의 제이콥 콜리어는 키보드, 드럼, 베이스, 기타 등 다양한 악기를 능수능란하게 다룰 수 있는 '멀티 인스트루멘탈리스트'다. 독특한 편곡과 화성 진행, 유려한 연주로 무장한 그는 지금까지 7개의 그래미 상을 받았으며, 최근 열린 2025 그래미 어워드에서도 본상 중 하나인 올해의 앨범상 후보에 올랐다.



한국 팬들 사이에서 인기가 많은 미국 밴드 레이니(LANY)도 헤드라이너(간판 공연자)를 맡아 출격한다. 레이니는 지난해 내한 공연을 펼칠 예정이었으나, 보컬 폴 클라인의 컨디션 난조로 공연이 취소되었던 바 있다. 한국 팬들에게 '편리왕'이라는 애칭으로 불리고 있는 킹스 오브 컨비니언스(Kings Of Convenience)도 일요일에 출연한다. 이 외에도 노래하는 시인으로 불리는 벤자민 클레멘타인(Benjamin Clementine), Z세대 싱어송라이터 알렉산더 스튜어트(Alexander Stewart) 등이 올해 서재페를 통해 첫 내한한다.



국내 뮤지션들의 면면도 탄탄하다. 그룹사운드 잔나비, 루시 등의 인기 밴드, 장범준 등 국내 팬들에게 친숙한 뮤지션들도 여럿 출연한다. 케이팝 그룹 NCT의 도영도 처음으로 페스티벌 무대에 오른다. 최근 정규 앨범 <PSST!>으로 호평을 받은 싱어송라이터 존박은 재즈 밴드와 함께 페스티벌의 성격에 맞는 특별한 공연을 펼칠 예정이다. 한국 재즈의 대표 주자인 윤석철 트리오, 바이올리니스트 대니 구와 재즈 크루가 이룬 앙상블 역시 만나볼 수 있다.



올해 서재페는 재즈와 비재즈, 신선한 이름과 반가운 이름, 거장과 신예가 적절히 조합된 라인업으로 기대감을 높인다. 이번 서재페의 티켓은 오는 2월 27일 목요일 오후 12시부터 멜론 티켓에서 예매할 수 있다. 자세한 내용은 페스티벌의 공식 사이트와 소셜 미디어를 통해 확인할 수 있다.

'제17회 서울 재즈 페스티벌 2025' 1차 라인업 포스터한국을 대표하는 도심형 뮤직 페스티벌 '제17회 서울 재즈 페스티벌 2025(이하 서재페)'가 돌아온다. 올해로 17회째를 맞는 서재페는 오는 5월 30일(금)부터 6월 1일(일)까지 서울 올림픽공원 일대에서 진행될 예정이다. 지난 2월 20일, 총 31팀의 국내외 아티스트가 포함된 올해 1차 라인업이 공개되었다. '최근 몇 년간 최고의 라인업'이라는 것이 음악 팬들의 주된 반응이다. 특히 '재즈 페스티벌에 재즈가 없다'는 최근 몇 년간의 비판에 응수하듯, 묵직한 재즈 뮤지션들이 여럿 포진해 있다.최근 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 무대에 오른 래퍼 켄드릭 라마(Kendrick Lamar)는 'squabble up'을 부르면서 "High-key, keep a horn on me, that Kamasi (높은 키로 계속 연주해, 마치 카마시)"라는 구절을 내뱉었다. 올해 서재페 첫날 무대에 출연하는 색소폰 연주자 카마시 워싱턴(Kamasi Washington)을 언급한 가사다.1981년생인 카마시 워싱턴은 21세기 재즈의 아이콘이자 색소폰 연주자로 존경받고 있는 아티스트다. 카마시 워싱턴은 나스, 스눕 독, 켄드릭 라마 등 힙합 뮤지션은 물론 재즈의 거장 허비 행콕 등과도 협업했다. 재즈는 물론 클래식, 소울, 가스펠, 록, 펑크 등 다양한 장르를 결합한 영적인 음악은, 카마시 워싱턴을 단숨에 새 시대의 재즈 아이콘으로 자리 잡게 했다. 영국 런던 출신의 드러머 유세프 데이즈(Yussef Dayes)도 워싱턴과 같은 날 출연한다. 브레이크 비트와 아프로 리듬에 영감을 받은 독특한 리듬과 사운드를 통해 재즈의 영역을 확장하고 있는 아티스트다. 이번 서재페를 통해 첫 내한한다.