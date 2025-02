뮤비 뜨자마자 유튜브 '인급동', 아이브 동생들 눈에 띄네

스타쉽엔터테인먼트

" I DO ME, I DO me right / 그냥 I DO ME, I DO ma way

다른 그림들은 upside-down / 결국 내가 가는 길이야"

키키 'I Do Me' 뮤직비디오 주요 장면아이브의 'Eleven'을 비롯해서 에스파 'Thirsty', 라이즈 'Impossible' 등을 담당한 지누야메익스(Jinnoya Makes)가 연출을 담당한 'I Do Me' 뮤직비디오는 케이팝 애호가들에게 의외의 한방을 선사했다. 그동안 스타쉽이 제작했던 걸 그룹들과는 이미지, 음악적 형식 측면에서의 교집합이 거의 없을 만큼 개성 넘치는 창법과 사운드로 가득 채워졌기 때문이다.마치 1960년대 후반의 히피 세대를 떠올려도 좋을 만큼 자연친화적이면서 격식에 구애받지 않는 듯한 의상 코디를 선보였다. 또 씨스타, 우주소녀, 아이브 등의 작품에선 좀처럼 들어 볼 수 없었던 묘한 개성이 담긴 보컬 등은 단숨에 케이팝 팬들의 취향을 저격했다. 음원 사이트 대신 유튜브 선공개라는 다소 파격적인 방식을 선택한 결과는 지금까지 긍정적인 효과를 가져오고 있다.