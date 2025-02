테일러 스위프트 '픽', 우울 노래하던 그의 변화

▲신곡 'Everything Is Peaceful Love'를 발표한 본 이베어(Bon Iver) 리플레이뮤직

21세기 최고의 팝스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)와 래퍼 겸 프로듀서 칸예 웨스트(Kanye West)가 선택한 단 하나의 아티스트, 겨울마다 많은 음악 팬들이 앞다퉈 찾는 이름. 본 이베어(Bon Iver)가 신곡으로 돌아왔다.



지난 2월 14일, 본 이베어가 신곡 ''Everything Is Peaceful Love'를 발표했다. 이번 신곡은 오는 4월 11일 그의 발표될 다섯 번째 스튜디오 앨범 fABLE>에 수록될 예정이다. 이 앨범은 2019년 발표한 앨범 이후 첫 번째 앨범으로서, 이번 앨범에서는 전작들이 갖고 있던 요소들을 상당 부분 덜어낸 것으로 알려졌다.



이번에 공개된 신곡 'Everything Is Peaceful Love'의 경우, 본 이베어의 트레이드 마크인 팔세토의 신비한 목소리, 그리고 이전과 대조되는 메이저 코드의 밝은 신시사이저 멜로디, 그리고 관악 사운드가 인상적인 곡이다. 이전보다 밝아진 음악 위에서 본 이베어는 "언젠가 우리는 바뀔 수 있지 않겠느냐"며 희망을 노래한다. 오랫동안 심연으로 파고드는 우울을 노래했던 아티스트이기에, 그가 부른 희망과 사랑의 찬가는 다른 의미로 다가온다.



HBO의 코미디 다큐멘터리 'How To with John Wilson'을 제작한 존 윌슨(John Wilson)이 연출한 비디오 역시 공개되었다. 본 이베어를 이끌고 있는 저스틴 버논은 "'Everything Is Peaceful Love'를 만든 날, 제가 어떤 종류의 앨범을 만들고 싶은지 알게 됐습니다. 그 곡이 가진 감정을 유하고 싶었고, 뮤직비디오는 사람들이 무장 해제되어 웃는 모습이기를 바랐습니다"라고 말했다. "행복과 기쁨이야말로 무엇보다 중요하며, 삶의 진정한 활력이며, 진지함을 덜어내는 것으로 세상을 치유할 수 있다고 생각합니다"라는 설명 역시 덧붙였다.



저스틴 버논의 1인 프로젝트인 본 이베어는 미국의 인디 포크 음악을 아방가르드한 문법으로 재해석 사랑받는 아티스트다. 2007년 발표한 첫 번째 앨범 로 세간의 주목을 받았다. 이 앨범은 그가 이별을 경험한 이후 홀로 미국 위스콘신 숲속의 오두막에서 고독한 시간을 보내며 만든 음악으로도 유명하다.



본 이베어는 그 후에도 계속해서 음악의 영역을 확장하며, 두 번째 앨범에서는 더 실험적이고 다채로운 사운드를 시도했다. 본 이베어는 이 앨범을 통해 2012년 열린 제54회 그래미 어워드에서 본상 중 하나인 최우수 신인 아티스트상을 받기도 했다.



몽환적이고도 서정적인 본 이베어의 음악 세계는 많은 아티스트들에게 영걈을 주었다. 본 이베어는 칸예 웨스트의 < My Beautiful Dark Twisted Fantasy >

(2010), 테일러 스위프트의 < Folklore >(2020) 등의 대표작에서도 중요한 역할을 맡았다.



