김태호가 만든 'GD' 첫 고정 예능, 왜 했는지 알겠네

MBC '굿데이'최근 'Power', 'Home Sweet Home'을 연달아 음원 순위 정상에 올려놓으며 여전히 GD는 음악계의 변함없는 '파워' 음악인으로 스스로를 증명했다. 그런데 여기서 드는 의문 한 개, 그는 왜 갑자기 고정 예능을 했을까.이에 대해 GD는 <드림 콘서트>을 언급하면서 말문을 열었다. 과거 H.O.T 등 대선배들이 한자리에 모여 화려한 음악으로 채워 넣은 드림콘서트를 지켜보며 가수의 꿈을 키웠다고 한다. 그 당시 이승철과 H.O.T가 같이 어깨동무하면서 노래하는 장면이 어린 GD에겐 부러움의 대상이었다.그는 "다 같이 노래하는 자리가 많아졌으면 하는데 (현실은) 그렇지 못하더라" 라면서 "대중의 사랑에 보답하는 게 연예인의 의무인데 자연스럽게 보답하는 방법이 없을까 하다가 음악으로 표현하고 싶었다"라고 말했다. 이에 2024년 한 해 동안 맹활약했던 인물들을 마치 어벤져스처럼 규합하는 기획에 동참하게 되었다고 한다. 이는 마치 40년 전 팝 음악계 스타들이 부른 'We Are The World' 같은 음원 제작을 떠오르게 했다.