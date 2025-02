10대와 중장년층 함께 모인 콘서트, SM이 해냈다

▲지난 14일 예술의전당에서 열린 'SM 클래식스 라이브 2025' 콘서트 진행을 맡은 샤이니 민호 SM엔터테인먼트

그동안 SM은 케이팝 대표 업체로 인식되고 있지만 지난 몇 년 동안 다채로운 음악적 실험을 펼친 바 있다. 지난 2016년부터 진행된 < SM 스테이션 > 시리즈 싱글에선 재즈, EDM부터 헤비메탈, 트로트 등 기존 SM표 음악과는 접점이 없어 보이는 장르까지 대거 포용하는 과감한 시도가 펼쳤다.



​그리고 2020년 설립된 'SM 클래식스' 레이블 출범과 더불어 순차적으로 기존 발표된 자사의 명곡들을 클래식 편곡의 디지털 싱글로 속속 공개하면서 팬들의 환영을 이끌어 낸 바 있다. 앨범 < Across The New World >와 이번 'SM 클래식스 라이브 2025'는 그동안의 노력이 알찬 결실을 맺고 있음을 제대로 보여준 결과물이면서 동시에 스스로 자부심을 가져도 좋을 만한 30년 역사의 집대성이기도 했다.



​클래식이라는 이질적인 옷을 입어도 결코 정체성을 잃지 않고 더 큰 생명력을 얻을 수 있었다는 점은 누구도 따라할 수 없는 SM만의 독자성에 기인한다. 쌓여진 전통은 고스란히 흔들리지 않는 자신들만의 음악적 뿌리로 자리잡았다. 이른바 4개 기획사 중에선 처음으로 예술의전당 콘서트홀 공연의 기회를 마련했다는 점 또한 이와 무관하지 않았다. '클래식을 만난 케이팝'이라는 색다른 만남은 SM이기에 가능했던 시도라는 점에서 더 큰 의미를 부여할 만했다.

