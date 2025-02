시공간을 초월한 또 다른 세계의 음악 여행

▲제16회 아창제 포스터 한국문화예술위원회 홈페이지 갈무리

그가 이번에 들려주는 'The Song of Water'는 하프와 피아노를 포함한 3관 오케스트라를 위한 악곡으로, 총 두 악장으로 구성됐다. 두 악장 모두 열대우림을 배경으로 1악장은 간헐적으로 내리는 빗방울이 스콜(열대성 소나기)까지 이르는 과정을 표현했다. 물의 특징인 '흐름'과 '떨어짐(하강)'의 이미지를 거시적인 악곡의 흐름과 미시적인 요소로 표현했다.



1악장의 후반부로 진행되면서 세차게 내리던 스콜이 점점 그치고 안개가 걷히며 미지의 땅이 보이기 시작한다. 아직 문명에 의해 발견되지 않은 '물의 부족(部族)'이 살아가는 곳이라는 뜻이다.



2악장은 '물의 부족'에 관한 이야기이다. 가상의 이야기를 음악적으로 서술하는 과정에서 실제 아마존 원주민인 'Yanonami'의 노래 일부를 가져와 현대적으로 재해석했다. 원시적이고 오묘한 분위기를 자아내기 위해 1악장에서는 한 번도 사용되지 않은 미분음(微分音)이 사용됐다. 물의 부족은 앞으로도 계속 발견되지 않고, 기록되지 않을 것이며, 다만 영원히 자연과 하나돼 살아갈 것이다. 결국 이 노래는 적어도 이 지구에는 존재하지 않는 그들을 위한 유일한 기록이 될 것이라 소개했다.



1악장에서 주된 음향으로 사용된 요소들은 '물'과 자연을 상징한다. 이는 2주제의 다른 원주민의 습격을 받는 부분에서 변주돼 다시 등장하며 물의 종족이 싸우는 방식 또한 자연(특히, '물')에서 기인했다는 것을 보여준다. 결국 이들은 자신들의 방식으로 평화를 찾고, 그들의 우주에서 행복하게 살아가는 희망을 보여준다.



"이 곡은 실제로 비가 오는 날에 시작됐어요. 악곡의 도입부도 실제 그날의 빗소리를 모티브로 했어요. 'The Song of Water'는 학부 4학년 과정의 실기 작품입니다. 저는 전달하고자 하는 주제가 명확하지 않은 절대 음악보다는 표제음악을 작곡하는 것을 선호하는 편입니다. 이 곡을 시작하는 날에도 딱히 생각나는 소재가 없어서 노트북을 들고 학교 앞 카페에 앉아 고민했습니다.



그런데 갑자기 비가 왔어요. 모닥불 소리를 내며 간헐적으로 내리다가 이내 폭우로 바뀌었습니다. 폭우는 그리 오래가지 않았고, 이내 하늘은 비가 내리기 전보다 맑게 변했습니다. 이 과정을 카페 창문을 통해 지켜보면서, '비'를 의인화해 표현하고 싶었어요. 그렇게 탄생하게 된 것이 가상의 '물의 부족(部族)'입니다. 제가 상정한 물의 부족은 현재에도 문명인들이 발견하지 못한 열대우림에 살고 있고, 항시 내리는 열대성 소나기는 일종의 경계가 돼 물의 부족을 다른 세계와 떨어뜨려 놓습니다.



1악장은 물의 부족이 사는 곳에 가기 위한 여정의 시작부터 마침내 열대성 소나기가 그치는 순간까지를 그리며, 2악장부터는 본격적인 물의 부족의 역사와 이야기가 펼쳐집니다. 청자분들이 제 음악을 복잡한 생각 없이 청취하며 본인만의 물의 부족 이야기를 아주 자유로이 머릿속에 떠올려보시면 좋겠습니다."







