베스트셀러 작가 '미셸 자우너', 한국에서 1년 보낸 후 만든 음악

▲신보의 두 번째 선공개곡 'Mega Circuit'을 발표한 재패니즈 브렉퍼스트(Japanese Breakfast) deadoceans

정규 앨범 < Jubilee >로 2022 그래미 어워드 최우수 신인 아티스트 후보에 오르고, 자전적인 에세이 <H마트에서 울다>로 베스트 셀러 작가 반열에 오른 미셸 자우너의 밴드 재패니즈 브렉퍼스트(Japanese Breakfast)가 4년 만의 정규 앨범 발표를 예고했다. 재패니즈 브렉퍼스트가 신보의 두 번째 선공개 곡인 'Mega Circuit'을 발표했다.



한국계 미국인 여성인 미셸 자우너는 세상을 떠난 어머니의 나라인 대한민국에서 1년 거주하면서 크고 작은 무대에서 팬들을 만났다. 이랑, 이민휘 등 한국 인디 뮤지션과 함께 중증장애인 해고노동자의 복직 투쟁에 연대하는 공연 '우리의 노래, 연결의 노래'를 펼쳤다. 아시아 음악 팬들의 축제인 '아시안 팝 페스티벌' 무대에 아시아 뮤지션의 자격으로 함께 하기도 했다.



'Oralndo In Love' 이후 두 번째로 공개된 선공개 곡 'Mega Circuit'은 미셸 자우너가 이번 앨범을 준비하면서 쓴 최초의 곡 중 하나로 알려졌다. 리듬 기타와 오케스트라가 조화를 이루며 지난 선공개 곡의 기조를 이어간다. "더 소름 돋는 기타 중심의 트랙으로 만들고 싶었던 곡"이라고 미셸 자우너는 설명했다.



"현대적 남성성에 대한 조사이며, 긍정적인 롤 모델이 없는 상황에서 폭력과 편견에서 피난처를 찾은 세대를 포용하고자 하는 욕망"이라는 그녀의 설명은 오늘날 우리 사회가 앓고 있는 고민과도 공명한다. 비틀즈의 조지 해리슨과 링고 스타, 그리고 밥 딜런, 에릭 클랩튼, 닐 영 등과 함께 작업한 전설적인 드러머 짐 켈트너(Jim Keltner)가 참여하면서 깊이를 더했다.



세계적인 성공이 안겨준 아이러니



한편 재패니즈 브렉퍼스트의 네 번째 정규 앨범인 < For Melancholy Brunettes (& sad women)(우울한 갈색머리와 슬픈 여인들) >은 오는 3월 21일 발매될 예정이다. 지금까지 창고, 트레일러 등의 공간에서 녹음을 해왔던 재패니즈 브렉퍼스트가 처음으로 전문 스튜디오에서 녹음한 앨범이다. 전작 와 밀리언셀러 <H마트에서 울다>를 통해 큰 성공을 거둔 이후 겪은 심적인 변화를 반영한 앨범으로 알려졌다.



미셸 자우너는 "늘 원하던 것을 이뤘지만, 그것이 나를 죽음으로 몰고 가는 느낌이었다"라고 회상하며, 성공의 아이러니를 이야기했다. 미셸 자우너는 이 과정에서 이카루스 신화 등의 옛 신화는 물론 드가의 그림 '압생트를 마시는 사람', 다비드 프리드리히의 해안 풍경 등 예술 작품 등에서 영감을 받아 앨범을 구성했다.



재패니즈 브렉퍼스트는 미국의 유명 토크쇼인 지미 팰런의 The Tonight Show에서 선공개 싱글 'Orando In Love'을 라이브로 선보인 후 큰 호평을 받았다. 동시에 3년 만에 진행되는 월드 투어 'The Melancholy Tour'의 일정을 공개 중이다. 어머니의 나라 한국을 포함한 아시아 투어 일정이 추가될지 귀추가 주목된다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고