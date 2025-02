축구 좋아하면 꼭 봐야 한다, 올해 가장 핫한 K리그 라이벌전

연합뉴스

2017년 4월 19일 오후 서울월드컵경기장에서 열린 2017 KEB 하나은행 FA컵 32강전 FC서울과 FC안양의 경기. 안양 정재희가 서울 김치우를 피해 슛을 시도하고 있다.다만 FC서울 입장에서도 억울한 측면이 있었다. 사실 FC서울의 연고지 이전 문제는 전형적인 정치 논리의 희생양이기도 했다. K리그에 연고지 제도가 도입된 것은 1987년부터였고, FC서울의 전신인 럭키금성과 LG 치타스는 안양에서 활동하기 전에 먼저 각각 대전과 서울을 연고지로 거친 바 있다. 1995년 당시 정부의 '서울 연고 공동화 정책'으로 인해 기존 연고지였던 서울에서 안양으로 강제 이전 당한 것도 구단의 의지와는 무관했다.2002 한일월드컵 4강신화의 영향으로, 2003년엔 수도 서울에 프로팀이 필요하다는 여론과 동시에 서울월드컵경기장 활용 문제가 도마에 올랐다. 이에 따라 당시 서울시와 프로축구연맹의 협의로 여러 구단의 경쟁 끝에 FC서울의 이전이 이사회 만장일치로 통과됐다.그래서 FC서울 구단과 팬들은 2004년의 연고지 이전을 배신이 아니라, 당연히 돌아와야 할 옛 집으로의 복귀였을 뿐이라고 해석한다. 명분상으로나 절차적으로나 아무런 문제 될 게 없다는 것이다.비록 안양 팬들에게는 상처를 남겼지만 결과적으로 보면 FC서울은 연고지 이전 이후의 성적과 흥행 양면에서 모두 K리그1를 대표하는 명문구단으로 발돋움했다. 2024년에는 평균 관중 2만명에 K리그 역대 최초 홈 50만 관중 돌파라는 기록을 세우기도 했다.한편, 안양은 2013년 시민구단을 재창단하며 독자적인 역사를 시작했다. 두 팀은 그동안 리그가 달라 마주칠 일이 없었지만, FC안양이 1부로 승격하게 되면서 마침내 축구팬들이 상상만 하던 '연고지 더비'가 실현됐다.두 팀은 2025년 정규리그에서만 3번의 맞대결을 치르게 된다. 객관적인 전력상 우승후보로 꼽히는 FC서울의 우위가 예상되지만, FC안양 역시 오랫동안 2부리그에서 최강팀으로 꼽히며 경험을 쌓은데다 라이벌전의 특수성을 고려하면 결과는 쉽게 예측할 수 없다.그동안 K리그를 대표하는 라이벌전으로 꼽혔던 슈퍼매치(FC서울 vs. 수원 삼성), 경인더비(FC서울 vs. 인천 유나이티드), 전설더비(FC서울 vs. 전북 현대) 등이 모두 이런저런 이유로 당분간 볼 수 없게 됐거나 예전 같은 화제성이 나오지 않고 있는 상황이다. FC서울과 FC안양의 연고지 더비는 양팀의 특수한 역사적 관계와 맞물려 올시즌 K리그1에서 가장 뜨거운 라이벌전이 될 수밖에 없다.미디어데이에서도 두 팀의 관계를 둘러싼 이슈가 거론됐다. 서로에 대한 평가를 해달라는 질문에 유병훈 FC안양 감독이 선공을 날렸다. 그는 "FC안양의 창단 계기는 2004년 서울의 연고 이전이었다. (당시) 안양 시민들은 아픔과 분노를 겪었다"며 "FC안양이 창단 11년 만에 승격하면서 이 자리에 설 수 있게 됐다. 팬들에게 그 시간이 헛되지 않았음을 보여드리고 싶다"고 말했다.그러자 김기동 FC서울 감독은 "연고 이전이 아니라 '연고 복귀'로 정정해서 말씀해 주시면 좋겠다. 이런 건 감독들이 아니라 연맹에서 정리하는 게 먼저라고 생각한다"라며 불편한 표정을 감추지 못했다. 여전히 FC안양 측이 주장하는 '배신자-피해자' 프레임에 선을 그으며, 자칫 양팀의 라이벌 구도가 지나치게 과열되는 분위기를 경계하는 모습이었다.