'POWER' 외치는 GD, 8년 만의 월드 투어... 고양에서 시작

▲오는 2월 25일 발표될 예정인 지드래곤의 정규 3집 (위버멘쉬)> 갤럭시코퍼레이션

이번 공연에서는 11월 MAMA 어워드에서 선보였던 선공개곡 'POWER', 'HOME SWEET HOME'은 물론 'TOO BAD', 'TAKE ME', 'GYRO-DROP' 등의 신곡, 그리고 지난 십수년간 발표한 수많은 히트곡들을 선보일 예정이다. 이번 공연의 티켓 예매는 주최사인 쿠팡 플레이에서 이뤄진다. 오는 26일에는 지드래곤 팬클럽 선예매, 27일에 일반 예매가 진행된다.



한편 오는 2월 25일에는 총 여덟 곡이 실린 세 번째 정규 앨범 < Übermensch >(위버멘쉬)가 발매될 예정이다.이는 지드래곤이 2013년 발표한 정규 2집 <쿠데타(COUP D'ETAT)> 이후 11년 5개월 만에 발표하는 정규 앨범이기도 하다. 앨범 제목인 '위버멘쉬'는 2025 한국대중음악상 최우수 랩 & 힙합 노래상 후보에 오른 지드래곤의 노래 'POWER'의 가사에서도 등장했던 바 있다. 'POWER'는 2023년 불거진 마약 투약 누명 사건을 비롯한 자신의 개인사를 담아낸 곡이기도 했다.



'넘어선 사람(Beyond Man)'이란 뜻의 위버멘쉬는 철학자 프리드리히 니체가 제시한 인간상이다. 자신의 고통과 약점, 역경을 극복하고 새로운 가치를 창조한다는 의미다. 지드래곤 영향을 받은 아티스트들이 글로벌 시장에서 거대한 위용을 과시하고 있는 지금, 기존의 자신을 초월할 것이라 단언하는 그의 행보에 관심이 집중된다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고