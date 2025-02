넷플릭스

영화 <온리 걸 인 더 오케스트라> 중 한 장면2025년, 다가올 제97회 아카데미 시상식 단편 다큐멘터리 부문 후보에 오른 < 온리 걸 인 더 오케스트라(The Only Girl in the Orchestra) >는 더블베이시스트 '오린 오브라이언(Orin O'Brien)'의 이야기를 다룬다.그녀는 옛 서부 스타 조지 오브라이언(George O'Brien)과 유명 여배우 마거릿 처칠(Marguerite Churchill)의 딸이기도 하다. 언제나 스포트라이트를 갈망하고 즐겼던 부모가 나이가 들어 점점 이목을 끌지 못하고 내리막길을 걷는 괴로움을 지켜본 그녀는 정작, 타인의 이목을 끄는 게 싫어 피해 다녔다. 그녀의 엄마는 늘 남의 눈에 띄어야 하는 삶을 강조했지만, 그녀는 오케스트라에서 연주하는 가장 큰 기쁨 중 하나가 도드라지지 않고 '수많은 남들 사이에 낄 수 있다는 것'이었다고 행복하게 말한다.주연도 독주자도 아닌 그냥 한 섹션의 일원이었다는 그녀는 최초의 여성 단원이라는 이유로 자신에게 모든 이목이 쏠리는 게 때로 민망하고 고통스러웠다고 회고한다. 자신의 몸보다 큰 더블베이스를 연주하며 고요한 내면의 확고함을 가질 수 있었고 살아있다는 진동을 느낄 수 있었다. 만족감과 심리적 해방감을 음악 연주에서 느끼며 오로지 음악으로 자신을 표현했다.이 작품의 감독인 오린의 조카는 어렸을 적부터 고모를 바라본 동경의 시선으로 영화를 그려냈다. 진취적이고 독립적인 한 여성이자 탁월한 연주자의 일상을 호감으로 담아내고 싶었던 모양이다. 그러나 오린은 그조차 약간 불편하다는 듯 어떠한 꾸밈과 포장도, 더해질 주목도 그리 반기지 않는 태도를 보인다.제자들과 연주하며 그녀는 말한다. 더블베이시스트는 '두드러지지 말고 탄탄하게 잘 보조해 주는 역할'을 해내야 한다고. 외부의 그 어떠한 시선과 관계없이 오롯이 자신에게 집중하여 자신의 예술을 창조해 가는 그녀의 묵직한 한마디는 마치 사명처럼 느껴지기도 한다. 여전히 비밀스러운 예술가이길 원하는 잘 알려진 한 연주자가 말한다. '모두가 장군이 될 수는 없다. 누군가는 군인이 되어야 한다'고. 그런데 장군보다 더 장군 같은 군인을 우리는 종종 목격해 왔다.좀 더 두드러지게 관심받기 위해 자극적이고 선정적인 콘텐츠가 난무하는 시대, 영화는 '우리 각자의 인생 그 자체로 각각의 멋진 영화'가 이미 상영되고 있음을 말하고 싶은 것 아닐까.