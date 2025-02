'영국 록의 반항아', 데뷔 23년 만의 첫 내한

유얼라이브, 엠피엠지

록밴드 리버틴즈(The Libertines)2000년대의 영국 록을 사랑했던 사람이라면 결코 지나칠 수 없는 이름. 리버틴즈(The Libertines)가 온다. 영국의 록밴드 리버틴즈가 데뷔 후 23년 만에 처음으로 단독 내한 공연을 펼친다. 리버틴즈의 주축 칼 바랏이 지난 2019년 솔로 뮤지션으로서 내한 공연을 펼친 적이 있지만, 리버틴즈의 내한 공연이 열리는 것은 처음이다.리버틴즈는 2000년대 초반 포스트 펑크/ 개러지 록 리바이벌을 대표하는 밴드다. 미국의 스트록스, 화이트 스트라이프스, 스웨덴의 더 하이브즈 등의 밴드가 먼저 이 열풍을 주도하는 동안, '영국적인 록 아이콘'을 찾았던 영국 매체들의 눈에 발견된 것은 단연 리버틴즈였다. 리버틴즈는 2002년 싱글 'What a Waster / I Get Along'으로 데뷔했다. 같은해 발표한 정규 1집 로 NME 어워드 최우수 신인 밴드상을 받았다.2004년에 발표한 두 번째 앨범 역시 차트 1위에 오르면서 큰 사랑을 받았다. 지금까지 'Don't Look Back Into thd Sun', 'Can't Stand Me Now', 'Time for Heroes', 'Boys in the Band' 등의 명곡을 발표했다. 펑크 록과 개러지 록 사운드에 브릿팝의 감수성, 노동 계급의 정서, 문학적인 가사를 더했다는 것이 리버틴즈의 특장점이다.보컬 겸 기타리스트인 피트 도허티와 칼 바랏이 이 모든 곡들을 작사, 작곡했다. 이 두 사람은 2000년대 영국 록을 대표하는 듀오로도 손꼽혔다. 폴 매카트니, 에이미 와인하우스, 리암 갤러거, 알렉스 터너 역시 이들의 재능에 극찬을 보냈다.