U-20 대표팀 아시안컵 출전... 주목해야 할 선수는?

한국프로축구연맹

[아시안컵 일정]

강원FC 기대주인 신민하후방에서 상당한 안정감을 더해줄 수 있는 신민하도 이목을 끄는 자원이다. 지난해 강원에서 프로 데뷔에 성공한 신민하는 윤정환 감독의 굳건한 신뢰 아래 리그 20경기 출전으로 팀에 연착륙했다. 186cm의 수비수로서 인상적인 신장 이외에도 빠른 스피드를 바탕으로 한 뒷공간 커버가 장점이며, 빌드업 능력도 상당하다. 이런 신민하의 재능에 대해 강원 김병지 대표도 극찬했을 정도.이외에도 지난해 수원 삼성에서 프로 데뷔에 성공한 2007년생 공격수 박승수를 시작해, 하정우(성남), 조현우(대전), 이건희(수원삼성), 손승민(대구) 등 확실한 재능을 보유한 자원들이 대거 승선했다.한편 대표팀은 아시안컵을 앞두고 지난달 21일부터 이달 5일까지 태국 전지훈련을 통해 담금질을 마쳤다. 전지훈련으로 조직력을 가다듬은 이창원호는 오는 10일 오전 7시 인천국제공항을 통해 중국 선전으로 출국할 예정이다.1차전 VS 시리아 14일 오후 4시2차전 VS 태국 17일 오후 6시 15분3차전 VS 일본 20일 오후 4시